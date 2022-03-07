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20 любопытных фото вещей, которые не каждый день увидишь

20 любопытных фото вещей, которые не каждый день увидишь (21 фото)

Автор:
07 марта 2022 21:39
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Кадры   в сети   истории   люди   подборка   фото   фотографии   
2010
21
Интересные и необычные вещи - повсюду. Стоит только успеть их сфотографировать, чтобы, если вдруг, поделиться в сети. Взглянем на некоторые кадры с вещами, людьми и явлениями с просторов сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Кадры   в сети   истории   люди   подборка   фото   фотографии   

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9  комментариев
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
"Палочки для собак на улице - можно взять для прогулки, а потом вернуть"

Полезная штука в деле распространения инфекции, ежели она возникнет...
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1k
vijilante 54 минуты назад
"На заправке возле моего дома есть целый бар" - я такие бары почти на каждой заправке (в черте города,в которую можно войти,а не в окошко с улицы совать деньги) вижу,и чё ?
Мне щас что - всё кинуть,сесть за руль и объехать пяток заправок,на каждой сделать сэлфи и сюда выложить ?!
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1k
Тамара Коршунова 2 часа назад
АФИГЕТЬ,
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20k
SolomonA 2 часа назад

Интересно, а если на этом фургончике резко затормозить - клюнет "носом"?
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