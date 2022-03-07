20 любопытных фото вещей, которые не каждый день увидишь

2010
21
Интересные и необычные вещи - повсюду. Стоит только успеть их сфотографировать, чтобы, если вдруг, поделиться в сети. Взглянем на некоторые кадры с вещами, людьми и явлениями с просторов сети.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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АНТИФИШКИ
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Полезная штука в деле распространения инфекции, ежели она возникнет...
Мне щас что - всё кинуть,сесть за руль и объехать пяток заправок,на каждой сделать сэлфи и сюда выложить ?!
Интересно, а если на этом фургончике резко затормозить - клюнет "носом"?