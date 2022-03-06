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До и после: 10+ любопытных фото, где есть что сравнить

До и после: 10+ любопытных фото, где есть что сравнить (16 фото)

Автор:
06 марта 2022 09:00
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   до и после   люди   подборка   сравнение   сравнения   фото   фотографии   
1799
16
Всё познаётся в сравнении - и в некоторых случаях сравнение играет большую роль. Взгляните на эти снимки в стиле "до и после" с разными людьми и вещами из жизни. Они покажут, как кардинально те могут измениться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   до и после   люди   подборка   сравнение   сравнения   фото   фотографии   

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5  комментариев
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17k
Andrey Час назад
Комментарий к фото
Аллергия по ходу на водку. Примерно на недельную дозу.
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36k
Aleksandr 7 минут назад
До и после получения должности чиновника.
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19k
Вишенка Крокодилова Полчаса назад
Девушка засмеялась, когда ей сказали, что она красивая. Правильно.
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10k
booz223 47 минут назад
Блин, пост целиком тыреный. БЫЛО, БЫЛО всё ровно то же самое. позор автору
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