До и после: 10+ любопытных фото, где есть что сравнить

Всё познаётся в сравнении - и в некоторых случаях сравнение играет большую роль. Взгляните на эти снимки в стиле "до и после" с разными людьми и вещами из жизни. Они покажут, как кардинально те могут измениться.

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Цветок до того, как его полили, и после 0 Источник:

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"Мне 23 года. Вот мое лицо до и после аллергической реакции" 0 Источник:

Ботинки до и после чистки 0 Источник:

До и после четырех лет курсов по керамике 0 Источник:

Футболки до и после того, как парень сбросил 180 кг 0 Источник:

"Мой друг прошел из Мексики в Канаду по маршруту Тихоокеанского хребта. Это он до и после" 0 Источник:

"Задний двор моей бабушки в Пуэрто-Рико до и после ураганов Харви и Ирма" 0 Источник:

Фото дворика сразу после покупки дома, и после преображения 0 Источник:

Когда кот услышал, что этот стульчик не для него 0 Источник:

"Я прошел более 3218 км из штата Джорджия в Мэн. Это мое лицо до и после похода" 0 Источник:

"Фото до и после того, как я решилась на уборку после депрессии" 0 Источник:

"Я сбросила 136 килограммов. Чувствую себя новым человеком" 0 Источник:

Ботинки Corcoran после чистки 0 Источник:

"Моя девушка до и после того, как я сказал ей, что она самая красивая" 0 Источник: