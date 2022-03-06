До и после: 10+ любопытных фото, где есть что сравнить

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Всё познаётся в сравнении - и в некоторых случаях сравнение играет большую роль. Взгляните на эти снимки в стиле "до и после" с разными людьми и вещами из жизни. Они покажут, как кардинально те могут измениться.
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"Мой друг прошел из Мексики в Канаду по маршруту Тихоокеанского хребта. Это он до и после"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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