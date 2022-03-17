20+ фото интересных находок, которые сделали пользователи сети

Находить интересные вещи можно хоть каждый день. Главное - умение заметить мелочи, и разглядеть удивительное в простом, а иногда - просто оказаться в нужное время и в нужном месте. Взглянем на разные находки, которыми поделились пользователи сети. Некоторое не каждый день увидишь!

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"Нашёл серебряный слиток, убираясь у бабушки в доме" 0 Источник:

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"Скелет" листа 0 Источник:

Кто-то организовал обеденную зону в лесу 0 Источник:

"Увидел этого раскрашенного кота в магазине" 0 Источник:

Тем временем в Коста-Рике... 0 Источник:

А это - необычное дерево кешью 0 Источник:

"Долго раздумывал, что это у парня за костюм. Оказывается, это костюм фигурки из симулятора футбола" 0 Источник:

Маленькая черепашка похожа на динозаврика 0 Источник:

"Сначала мы не поняли, что это за раковина, которую выбросило на берег. Оказалось, это зуб ската" 0 Источник:

Вот такая интересная гусеница 0 Источник:

"Моя курица снесла "мягкое" яйцо. Это явление вызвано низким уровнем кальция" 0 Источник:

Белый и фиолетовый батат - разных цветов внутри 0 Источник:

"Купил воду в пластиковой пачке" 0 Источник:

Копытца 0 Источник:

"А я однажды встретил Джима Кэрри, и попросил покорчить рожицы вместе" 0 Источник:

Так выглядит брокколи, если ее не собрать вовремя 0 Источник:

Просто лама, которая уже устала фоткаться с туристами 0 Источник:

"Моему сыну нарисовали мишку на какао, и он счастлив" 0 Источник:

"На камеру наблюдения попала птица в полете" 0 Источник:

Девушка обновила кроссовки 0 Источник:

Чипсина-мутант в пачке 0 Источник:

"Случайно нашёл себя на фото в Зале Славы Нотр-Дама. Этому фото 25 лет!" 0 Источник:

"Помните то чувство, когда понимаете, что места в самолете рядом с вами никто не займет? Так вот, сегодня я летела одна в пустом самолете!" 0 Источник: