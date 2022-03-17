20+ фото интересных находок, которые сделали пользователи сети

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Находить интересные вещи можно хоть каждый день. Главное - умение заметить мелочи, и разглядеть удивительное в простом, а иногда - просто оказаться в нужное время и в нужном месте. Взглянем на разные находки, которыми поделились пользователи сети. Некоторое не каждый день увидишь!
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"Долго раздумывал, что это у парня за костюм. Оказывается, это костюм фигурки из симулятора футбола"
"Сначала мы не поняли, что это за раковина, которую выбросило на берег. Оказалось, это зуб ската"
"Помните то чувство, когда понимаете, что места в самолете рядом с вами никто не займет? Так вот, сегодня я летела одна в пустом самолете!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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