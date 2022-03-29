После скандала с пощёчиной на "Оскаре" разгневанные люди атаковали аккаунт тезки Уилла Смита

Мужчине досталось от разъяренных поклонников Криса Рока, получившего пощёчину от голливудского актера. Фанатов Рока не смутило, что на аватарке - рыжий и конопатый детина в очках, который ну никак не похож на чернокожего Смита.
Фанаты - серьезная сила. Если с их любимцем случается беда, они готовы затоптать обидчика. На церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смит отвесил пощечину ведущему, который пошутил над алопецией жены актёра. Женщина страдает аутоиммунным заболеванием и начала лысеть. Конечно, это не тема для шуток, однако Крис Рок решил проехаться по новой "прическе" несчастной - и получил в "табло" от ее мужа Уилла Смита.
Уже сойдя со сцены, актер прокричал, чтобы ведущий не смел «упоминать имя его жены своим ****** ртом».
Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в Сети. Фанаты обиженного пощечиной Рока решили рассказать актеру, какой он гадкий. Тысячи поклонников телеведущего атаковали аккаунт Уилла Смита в Твиттере, написав ему кучу гадостей.
Фанатов не смутил даже тот факт, что на аватарке профиля - рисунок рыжеволосого человека в очках.
Полный тезка Смита изрядно обалдел, увидев кучу гадостей в свой адрес. Он сначала посмеивался, а после понял, что пора внести в ситуацию ясность.
Мужчина написал, что не имеет никакого отношения к актеру, и считает, что мир стал бы чище, если люди перестанут отвечать на слова насилием.
Кстати, сам Уилл Смит извинился за свой поступок. "Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии «Оскар» было неприемлемым и непростительным. Шутки в мою сторону — часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня перебором, и поэтому реакция была эмоциональной. Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я был не в духе и был не прав.
Мне очень неловко, и мой поступок не показывает то, каким человеком я хочу быть. В мире любви и доброты нет места насилию. Я также хотел бы извиниться перед Академией, продюсерами шоу, всеми пришедшими на церемонию и зрителями по всему миру. Я хотел бы извиниться перед семьей Уильямс и моей семьей «Короля Ричарда». Я глубоко сожалею, что мое поведение бросило на вас тень. Буду работать над собой", - заявил он.
Однако далеко не все считают поступок актера неправильным. Сергей Безруков, к примеру, полностью одобрил поведение Смита. В своем Телеграм-канале он написал, что в подобной ситуации поступил бы так же.
Что касается всей этой ситуации, у Смита нет и никогда не было аккаунта в Твиттере. А получивший оплеуху комик не собирается подавать на актера заявление в полицию. Финита ля комедия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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один темнокожий актер дал пощечину другому - потом все помирились и извинились и дружат дальше
:)