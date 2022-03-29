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После скандала с пощёчиной на "Оскаре" разгневанные люди атаковали аккаунт тезки Уилла Смита

После скандала с пощёчиной на "Оскаре" разгневанные люди атаковали аккаунт тезки Уилла Смита (7 фото)

Автор:
29 марта 2022 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Крис Рок   Уилл Сми   актер   оскар   оскорбление   пощечина   тёзка   фанаты   
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Мужчине досталось от разъяренных поклонников Криса Рока, получившего пощёчину от голливудского актера. Фанатов Рока не смутило, что на аватарке - рыжий и конопатый детина в очках, который ну никак не похож на чернокожего Смита.

Фанаты - серьезная сила. Если с их любимцем случается беда, они готовы затоптать обидчика. На церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смит отвесил пощечину ведущему, который пошутил над алопецией жены актёра. Женщина страдает аутоиммунным заболеванием и начала лысеть. Конечно, это не тема для шуток, однако Крис Рок решил проехаться по новой "прическе" несчастной - и получил в "табло" от ее мужа Уилла Смита.


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Уже сойдя со сцены, актер прокричал, чтобы ведущий не смел «упоминать имя его жены своим ****** ртом».


Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в Сети. Фанаты обиженного пощечиной Рока решили рассказать актеру, какой он гадкий. Тысячи поклонников телеведущего атаковали аккаунт Уилла Смита в Твиттере, написав ему кучу гадостей.


Фанатов не смутил даже тот факт, что на аватарке профиля - рисунок рыжеволосого человека в очках.

Полный тезка Смита изрядно обалдел, увидев кучу гадостей в свой адрес. Он сначала посмеивался, а после понял, что пора внести в ситуацию ясность.


Мужчина написал, что не имеет никакого отношения к актеру, и считает, что мир стал бы чище, если люди перестанут отвечать на слова насилием.



Кстати, сам Уилл Смит извинился за свой поступок. "Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии «Оскар» было неприемлемым и непростительным. Шутки в мою сторону — часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня перебором, и поэтому реакция была эмоциональной. Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я был не в духе и был не прав.

Мне очень неловко, и мой поступок не показывает то, каким человеком я хочу быть. В мире любви и доброты нет места насилию. Я также хотел бы извиниться перед Академией, продюсерами шоу, всеми пришедшими на церемонию и зрителями по всему миру. Я хотел бы извиниться перед семьей Уильямс и моей семьей «Короля Ричарда». Я глубоко сожалею, что мое поведение бросило на вас тень. Буду работать над собой", - заявил он.


Однако далеко не все считают поступок актера неправильным. Сергей Безруков, к примеру, полностью одобрил поведение Смита. В своем Телеграм-канале он написал, что в подобной ситуации поступил бы так же.


Что касается всей этой ситуации, у Смита нет и никогда не было аккаунта в Твиттере. А получивший оплеуху комик не собирается подавать на актера заявление в полицию. Финита ля комедия.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Крис Рок   Уилл Сми   актер   оскар   оскорбление   пощечина   тёзка   фанаты   
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18  комментариев
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4k
Горожанин Час назад
Говорят, пощёчина не настоящая!
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14k
Вася 11 минут назад
бл.я да уже расскажите хоть хтонить чо он там пошутил !!!! а то одна и та же херня "пошутил про лысину, пошутил про лысину", а что конкретно - то сказал ?! Народ хоть погоготал ??
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207
Pilot Drinkings 17 минут назад
Как по мне, лучше дать в хлебало и извиниться, чем просто пропустить мимо ушей
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5k
Джордж. Вашингтон. Полчаса назад
Негры...
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20k
Serg2001 50 минут назад
Похоже некоторые америкосы вообще мозгами не пользуются. Когда в Грузии заваруха началась, они возмущалсь, что делают русские войска в их штате Джорджия (пишется же одинаково). Тут их не смутил разный цвет на аватарке... ))
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6k
сеньор Леонсио Час назад
Один негр другому леща дал,прямо событие года!
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1k
Copycat Час назад
Честно сказать я думаю это постановка и все было спланировано, просто хотели создать инфоповод что бы привлечь внимание к оскару который к слову смотрят все меньше и меньше народу с каждым годом

один темнокожий актер дал пощечину другому - потом все помирились и извинились и дружат дальше
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152
Javier Copycat 17 минут назад
Да 100 пудово. Этот карлик слег бы в нокдаун даже от пощёчины, а тут все наигранно
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34k
Опаньки Час назад
ну и ценности в этих ваших америках
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2k
Лёха Час назад
Автор, убери ошибки в тексте...
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7k
Колорад Час назад
Так Уилла Смит не считают черным в штатах, т.к. он не достаточно черный... Вот и перепутали
:)
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1k
Димарик 2 часа назад
Ну и к чему этот цирк? Поднять рейтинг? Разыграли клоунаду, как дети малые. Смешно что на это повелись миллионы наивных и глупых людей. Как мало надо, оказывается, для определения умственных способностей.
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Ну и правильно вмазал.
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
Сдал Смитт в зад... покаялся.
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