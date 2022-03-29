После скандала с пощёчиной на "Оскаре" разгневанные люди атаковали аккаунт тезки Уилла Смита





Кстати, сам Уилл Смит извинился за свой поступок. "Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии «Оскар» было неприемлемым и непростительным. Шутки в мою сторону — часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня перебором, и поэтому реакция была эмоциональной. Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я был не в духе и был не прав.

Мне очень неловко, и мой поступок не показывает то, каким человеком я хочу быть. В мире любви и доброты нет места насилию. Я также хотел бы извиниться перед Академией, продюсерами шоу, всеми пришедшими на церемонию и зрителями по всему миру. Я хотел бы извиниться перед семьей Уильямс и моей семьей «Короля Ричарда». Я глубоко сожалею, что мое поведение бросило на вас тень. Буду работать над собой", - заявил он.





Однако далеко не все считают поступок актера неправильным. Сергей Безруков, к примеру, полностью одобрил поведение Смита. В своем Телеграм-канале он написал, что в подобной ситуации поступил бы так же.





Что касается всей этой ситуации, у Смита нет и никогда не было аккаунта в Твиттере. А получивший оплеуху комик не собирается подавать на актера заявление в полицию. Финита ля комедия.