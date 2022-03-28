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Ради чего представители бомонда на самом деле посещали театр?

Ради чего представители бомонда на самом деле посещали театр? (6 фото)

Автор:
28 марта 2022 10:33
Сообщество : Истории
Метки: актёр   зал   наряд   посещение   правило   спектакль   театр   этикет   
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В наши дни театр пусть не самое распространенное, но востребованное и популярное искусство. И народ ходит на спектакли, собственно, ради спектаклей и эмоционального заряда. А вот раньше, веке эдак в позапрошлом, публика преследовала иные цели.

В театр дамы и джентльмены – правители, богачи, знать приходили совершенно с другими целями: продемонстрировать себя, завязать нужные знакомства, показать статус и возможности. Особым шиком было наличие собственной ложи, куда можно пригласить гостей.


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Естественно, это относилось только к самым известным театрам. А в заведениях попроще публика собиралась более разношёрстная, да и артисты играли менее известные и именитые. В столице Франции их называли бульварными или народными, и простые трудяги шли повышать культурный уровень, одеваясь как на праздник.


Юным девицам предписывалось выходить только с сопровождением – старшей замужней родственницей. Поскольку какая-нибудь скабрезность или фривольность, сказанная со сцены, могла повергнуть юное создание в смятение, и девушке потребовалась бы помощь.


Выбор наряда был, пожалуй, главной проблемой для представительниц прекрасной половины. Взрослые дамы могли позволить себе декольте поглубже и выбирали для выхода лучшие ювелирные гарнитуры. Но за внешним  видом следовало внимательно следить, чтобы перебор не был воспринят окружающими как открытая демонстрация себя. Ведь в таком случае замужнюю благочестивую леди могли спутать с дамой полусвета, коих в фойе театров обычно толклось великое множество.


Такого плана пример в романе Толстого «Анна Каренина». В нём описан эпизод, в котором Вронский выговаривает Анне за то, что та выбрала слишком смелый наряд и легкомысленную подругу для посещения спектакля. И пеняет, что такой внешний вид могут принять за вызов и полное отречение от правил света.


Так что фактически основное представление разыгрывалось не на сцене, а в зале. Где практически каждый зритель был актёром и демонстрировал собственное прочтение самой длинной и сложной пьесы под названием жизнь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актёр   зал   наряд   посещение   правило   спектакль   театр   этикет   
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3  комментария
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6k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Вот ради чего (Ярослав Гашек) ходили в театр офицеры Австо-Венгрии
"К вечеру он пошел из лагеря в город, собираясь пойти лишь в венгерский театр в Кираль-Хиде, где давали какую-то венгерскую оперетку. Первые роли там играли толстые артистки еврейки, обладавшие тем громадным достоинством, что во время танца они подкидывали ноги выше головы и не носили ни трико, ни панталон, а для вящей приманки господ офицеров выбривали себе волосы, как татарки.
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Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Театр - это был своеобразный "форум", где люди могли могли общаться на любые темы.
Сейчас для этого есть интернет
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