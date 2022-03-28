Ради чего представители бомонда на самом деле посещали театр?

Выбор наряда был, пожалуй, главной проблемой для представительниц прекрасной половины. Взрослые дамы могли позволить себе декольте поглубже и выбирали для выхода лучшие ювелирные гарнитуры. Но за внешним видом следовало внимательно следить, чтобы перебор не был воспринят окружающими как открытая демонстрация себя. Ведь в таком случае замужнюю благочестивую леди могли спутать с дамой полусвета, коих в фойе театров обычно толклось великое множество.