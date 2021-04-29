Энтони Хопкинс отметил свой второй "Оскар" танцем с Сальмой Хайек

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Сэр Энтони Хопкинс решил не ехать в Лос-Анджелес на церемонию вручения наград премии "Оскар" - вместо этого он остался в своем загородном доме в Уэльсе и продолжил свой отдых. Так что благодарственную речь, которую победители обычно произносят на сцене, он произнес на следующее утро и опубликовал в Instagram. А еще к Хопкинсу приехала в гости давняя подруга - Сальма Хайек, и они отлично провели время!
83-летний актер получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль, сыграв в фильме "Отец" пожилого человека, страдающего от деменции.
Энтони Хопкинс не поехал на церемонию вручения наград, но зато поделился со своими подписчиками радостью и показал, как он счастлив и горд.
От переизбытка эмоций он пустился в пляс, а Сальма Хайек его поддержала.
От переизбытка эмоций он пустился в пляс, а Сальма Хайек его поддержала.
Видеоролик был опубликован в Инстаграме актрисы. Она подписала его словами "Празднование с королем"
В свою очередь, подпись к ролику в Фейсбуке Энтони Хопкинса гласила: "С танцующей королевой".
Узнав о победе, Энтони Хопкинс записал видеообращение
Актер поблагодарил Американскую киноакадемию и почтил память Чедвика Боузмана, который был номинирован на "Оскар" в одной с ним категории.
"Доброе утро. Я на своей родине, в Уэльсе, и в свои 83 года я не ожидал, что меня наградят, - сказал он. - Я действительно не ожидал. Я бесконечно благодарен Академии. Также я хочу отдать дань уважения Чедвику Боузману, которого забрали у нас слишком рано, и еще раз большое спасибо всем вам".
"Доброе утро. Я на своей родине, в Уэльсе, и в свои 83 года я не ожидал, что меня наградят, - сказал он. - Я действительно не ожидал. Я бесконечно благодарен Академии. Также я хочу отдать дань уважения Чедвику Боузману, которого забрали у нас слишком рано, и еще раз большое спасибо всем вам".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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