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Энтони Хопкинс отметил свой второй "Оскар" танцем с Сальмой Хайек

Энтони Хопкинс отметил свой второй "Оскар" танцем с Сальмой Хайек (6 фото + 2 видео)

Автор:
29 апреля 2021 13:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Энтони Хопкинс   актер   видео   оскар   оскар 2021   премия оскар   трогательное видео   шоу бизнес   
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Сэр Энтони Хопкинс решил не ехать в Лос-Анджелес на церемонию вручения наград премии "Оскар" - вместо этого он остался в своем загородном доме в Уэльсе и продолжил свой отдых. Так что благодарственную речь, которую победители обычно произносят на сцене, он произнес на следующее утро и опубликовал в Instagram. А еще к Хопкинсу приехала в гости давняя подруга - Сальма Хайек, и они отлично провели время!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Энтони Хопкинс   актер   видео   оскар   оскар 2021   премия оскар   трогательное видео   шоу бизнес   
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2  комментария
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1k
crownanniversury Минуту назад
Хороший актёр, старой школы.
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10k
Максим Час назад
а потом он сьел её печень с тушенными бобами
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