Энтони Хопкинс отметил свой второй "Оскар" танцем с Сальмой Хайек

Актер поблагодарил Американскую киноакадемию и почтил память Чедвика Боузмана, который был номинирован на "Оскар" в одной с ним категории.



"Доброе утро. Я на своей родине, в Уэльсе, и в свои 83 года я не ожидал, что меня наградят, - сказал он. - Я действительно не ожидал. Я бесконечно благодарен Академии. Также я хочу отдать дань уважения Чедвику Боузману, которого забрали у нас слишком рано, и еще раз большое спасибо всем вам".