Знаменитости, у которых внезапно есть "Оскар", но все уже об этом забыли

У легендарного музыканта даже два «Оскара» и оба за «Лучшую песню». В 1994 году победила песня «Can You Feel the Love Tonight», прозвучавшая в «Короле льве», а в 2020 году — «(I’m Gonna) Love Me Again», прозвучавшая в биографическом фильме о жизни и творчестве самого Элтона Джона «Рокетмен». И в том, и в другом случае музыкант получал награды в соавторстве.