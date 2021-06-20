Знаменитости, у которых внезапно есть "Оскар", но все уже об этом забыли

В 1999 году актриса получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Влюблённый Шекспир». Её победа, как и всё, что было связано с этим фильмом, стало сюрпризом для публики и до сих пор считается как минимум неоднозначным выбором. Ни до, ни после этого Пэлтроу больше не номинировалась на «Оскар»