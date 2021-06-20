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Знаменитости, у которых внезапно есть "Оскар", но все уже об этом забыли

Знаменитости, у которых внезапно есть "Оскар", но все уже об этом забыли (11 фото)

Автор:
20 июня 2021 12:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Награда   актер   знаменитость   кино   кинопремия   оскар   
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Все, кто интересуются кино, не раз натыкались на цитаты типо «эти актеры никогда не получали "Оскара"». Однако сегодня мы посмотрим на другую ситуацию и вспомним актеров и не только, которые неожиданно для зрителей в определенный период своей карьеры получили "Оскар".
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Метки: Награда   актер   знаменитость   кино   кинопремия   оскар   
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Broscan Час назад
Ну самый прикольный оскар это у!?


Леонардо Ди Каприо был пять раз номинирован на "Оскар", но получил его только однажды – в 2016 году за фильм "Выживший".

Помню его тролили всем миром
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Taximaxi 36 минут назад
У одной 1/3 Оскары за родство с Ф.Коппола, у второй трети-за то,что дали Харви Ванштейну, у остальных -совсем непонятно за что.
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