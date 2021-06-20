Знаменитости, у которых внезапно есть "Оскар", но все уже об этом забыли

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Все, кто интересуются кино, не раз натыкались на цитаты типо «эти актеры никогда не получали "Оскара"». Однако сегодня мы посмотрим на другую ситуацию и вспомним актеров и не только, которые неожиданно для зрителей в определенный период своей карьеры получили "Оскар".
Давайте рассмотрим тех знаменитостей, которые получали главную киношную премию мира, но об этом либо забыли, либо сам этот факт кажется удивительным.
1. Эминем
В 2003 году получил «Оскар» в номинации «Лучшая песня» за трек «Lose Yourself» в фильме «8 миля» (где рэпер исполнил главную роль).
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2. Анджелина Джоли
В 2000 году получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Прерванная жизнь». Ещё в 2014 году актриса получила почётный «Оскар» за свою благотворительную деятельность, но такие награды в этом списке мы всё же учитывать не будем, так как они напрямую не связаны с достижениями в кино.
3. Джо Пеши
В 1991 году получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Славные парни». Да, Джо Пеши в один и тот же год снялся в суровой криминальной драме Мартина Скорсезе и семейной комедии «Один дома», исполнив в этих картинах роли очень разных бандитов.
4. Элтон Джон
У легендарного музыканта даже два «Оскара» и оба за «Лучшую песню». В 1994 году победила песня «Can You Feel the Love Tonight», прозвучавшая в «Короле льве», а в 2020 году — «(I’m Gonna) Love Me Again», прозвучавшая в биографическом фильме о жизни и творчестве самого Элтона Джона «Рокетмен». И в том, и в другом случае музыкант получал награды в соавторстве.
5. Николас Кейдж
Да, у знаменитого актёра, известного своими безумными переигрываниями есть актёрский «Оскар», причём за «Лучшую мужскую роль». Кейдж получил статуэтку в 1996 году за роль в драме «Покидая Лас-Вегас».
6. Шер
В 1988 году Шер, больше воспринимаемая как певица, получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Во власти Луны» (в котором также снялся Николас Кейдж).
7. Гвинет Пэлтроу
В 1999 году актриса получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Влюблённый Шекспир». Её победа, как и всё, что было связано с этим фильмом, стало сюрпризом для публики и до сих пор считается как минимум неоднозначным выбором. Ни до, ни после этого Пэлтроу больше не номинировалась на «Оскар»
8. Шон Коннери
В 1988 году актёр получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за криминальную драму «Неприкасаемые». Коннери является единственным из всех исполнителей роли Джеймса Бонда, кто удостаивался награды Академии. К слову, у тех же Дениела Крейга и Пирса Броснана нет даже номинации.
9. Дженнифер Коннели
В 2002 году актриса получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Игры разума».
10. Бен Аффлек и Мэтт Деймон
Два известных актёра получили совместный «Оскар», как ни странно, за сценарий. В 1998 году оба получили статуэтки за фильм «Умница Уилл Хантинг», но не как актёры (оба снялись в картине, причём Деймон в главной роли), а в номинации «Лучший оригинальный сценарий».
За кулисами той церемонии в 1998 году был сделан знаменитый снимок, который запечатлел Аффлека и Деймона звонящими своим мамам, чтобы сообщить им о победе.
За кулисами той церемонии в 1998 году был сделан знаменитый снимок, который запечатлел Аффлека и Деймона звонящими своим мамам, чтобы сообщить им о победе.
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Метки: Награда актер знаменитость кино кинопремия оскар
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Леонардо Ди Каприо был пять раз номинирован на "Оскар", но получил его только однажды – в 2016 году за фильм "Выживший".
Помню его тролили всем миром
И к каким из этих третей относишь Оскара за сценарий к Уиллу Хантингу?
Ты вообще эти фильмы смотрел?