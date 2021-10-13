"Пчелы покусали?": фанаты не узнали Тома Круза, посетившего баскетбольный матч

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Киноактер, обычно подтянутый и стройный, удивил поклонников пухлыми щеками. Да и вообще выглядел не на пять с плюсом.
Болельщики баскетбольного матча Национальной лиги в Сан-Франциско увидели в зале кинозвезду и поразились.
Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X— Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) October 10, 2021
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Круглые щечки словно у Винни-Пуха так не шли Крузу, что поклонники артиста тут же стали выдвигать версии о причинах столь явных перемен.
-Ботокс?
-Пчелы покусали?
-Готовится к новому фильму и вживается в роль?
- Аллергия на орехи?
- Набрал лишние килограммы за карантин?
-Пчелы покусали?
-Готовится к новому фильму и вживается в роль?
- Аллергия на орехи?
- Набрал лишние килограммы за карантин?
Том Круз и Норм Макдональд
А кто-то и вовсе в шутку заподозрил, что в Тома Круза вселился дух умершего в сентябре 2021 года канадского комика Норма МакДональда.
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