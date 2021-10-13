"Пчелы покусали?": фанаты не узнали Тома Круза, посетившего баскетбольный матч

Звезда Голливуда, присутствовавшая на матче со своим 26-летним приемным сыном, похоже о переживаниях фанатов не задумывалась. Если поразмыслить то, Крузу уже 60 лет, а в этом возрасте человеку можно выглядеть не столь ослепительно, как раньше.