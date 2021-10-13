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"Пчелы покусали?": фанаты не узнали Тома Круза, посетившего баскетбольный матч

"Пчелы покусали?": фанаты не узнали Тома Круза, посетившего баскетбольный матч (6 фото)

Автор:
13 октября 2021 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сан-Франциско   Том Круз   актер   баскетбольный матч   фанаты   шоу бизнес   
3487
6
Киноактер, обычно подтянутый и стройный, удивил поклонников пухлыми щеками. Да и вообще выглядел не на пять с плюсом.
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Метки: Сан-Франциско   Том Круз   актер   баскетбольный матч   фанаты   шоу бизнес   
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17  комментариев
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284
Макс Дорошенко Час назад
Дядька в 60 лет выглядит вполне себе на 40! Есть ли смысл вообще заводить спор о том как он выглядит? Да всем бы так выглядеть, как он в шестьдесят лет то.
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2k
kappaneed Минуту назад
Если не узнали (как пишется в заголовке), то как они узнали, что это Том Круз?
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970
Оксид Бетона 10 минут назад
Пожрать, суки, спокойно не дадут!
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14k
Booka1a 15 минут назад
просто это не Том Круз, но чувак решил, что раз назвали Крузом, то почему бы и не помахать народу))
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11k
Taximaxi Полчаса назад
Ответ есть в уловке-22
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17k
nobody® Полчаса назад
Камера полнит
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−13
apqurhf Полчаса назад
вжирается в роль
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514
Lexx Cocles 36 минут назад
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159k
☭Cheкаво☭ Час назад
Может на съемках, с очередной(хрен знает какой по счету серии), "Миссия не выполнима" упал откуда-нибудь
*это ДЖЕКИ ЧАН в амер.версии)
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3k
Слава Андреев Час назад
Приходил Антошка. Бухнули немножко )))))
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14k
dimitr 2 часа назад
Просто секрет его молодости. Щя опухоли от уколов спадут, и снова будет молодой.
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983
hunterzed 2 часа назад
Ну блин, ну перепил чувак с вечера пива. С кем не бывает.
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1k
докладчик в угол 2 часа назад
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353
Вадим Курбатов 2 часа назад
А фанаты прям все стройняшки, наверное!? Хороший аппетит у человека, ну и славно. Может себе позволить расслабиться)
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Том похож тут на моего дядю Колю соседа,когда тот из недельного запоя выходит
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