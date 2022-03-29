35 удивительных мест нашей планеты глазами заядлых путешественников

Reddit-сообщество «Путешествия» посвящено, собственно, путешествиям и исследованию нашего удивительного мира. 6 миллионов участников регулярно публикуют здесь различные вопросы, советы, истории и просто хороший контент со всех уголков планеты. Но самое интересное — это, конечно, фотографии, которыми делятся заядлые путешественники. Вот лишь малая часть самых ярких примеров.
1. "Я провел четыре дня в походе в алжирской Сахаре — только я и местный гид. Я сделал миллион фотографий, но эта — одна из моих любимых. Ночью было очень холодно, но свободное от светового загрязнения небо было потрясающе красивым"
4. "Я был в Корке, Ирландия: последний порт, где останавливался Титаник, и прекрасный маленький городок"
5. "В этом году пришлось провести отпуск в родной стране. Я не жалею. Ромсдален, Норвегия"
14. "Сделал это фото в четверг, путешествуя по своей стране. Маурангер, Норвегия. Голубовато-зеленая вода поступает из ледника"
15. "В 2017 году этому мосту исполнилось 300 лет! Неудивительно, что деревню Каррбридж в Шотландии назвали в его честь"
16. "Петра — одно из тех мест, чью красоту невозможно передать фотографией, но вот одна из моих лучших попыток"
18. "Мы с женой ненавидим большие светские мероприятия и любим путешествовать. Так что вместо обычной свадьбы мы поехали в Швейцарию и обменялись клятвами наедине"
25. "Мы с девушкой пошли посмотреть на руины Эфеса в Турции и там было больше кошек, чем людей"
27. "Одна из моих любимых фотографий из Киото, Япония. Как будто сцена из Властелина колец"
32. "Балкон нашего Airbnb в Каталонии (все на столе местное, общая стоимость менее 10 евро, включая хамон иберико)"
33. "Я вырвался из своей зоны комфорта и исследовал Лондон в одиночку. Для кого-то это ничего особенного, но я был счастлив"
34. "Тот самый момент, когда я подошла близко к границе между Северной и Южной Кореей и получила пинок под зад от двух северокорейских солдат. А у вас какая любимая фотография из поездок?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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