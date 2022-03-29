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35 удивительных мест нашей планеты глазами заядлых путешественников

35 удивительных мест нашей планеты глазами заядлых путешественников (36 фото)

Автор:
29 марта 2022 08:12
Сообщество : Путешествия
Метки: Фотоподборка   вокруг света   пейзажи   природа   путешествия   фотопутешествие   
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Reddit-сообщество «Путешествия» посвящено, собственно, путешествиям и исследованию нашего удивительного мира. 6 миллионов участников регулярно публикуют здесь различные вопросы, советы, истории и просто хороший контент со всех уголков планеты. Но самое интересное — это, конечно, фотографии, которыми делятся заядлые путешественники. Вот лишь малая часть самых ярких примеров.

1. "Я провел четыре дня в походе в алжирской Сахаре — только я и местный гид. Я сделал миллион фотографий, но эта — одна из моих любимых. Ночью было очень холодно, но свободное от светового загрязнения небо было потрясающе красивым"

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   вокруг света   пейзажи   природа   путешествия   фотопутешествие   
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