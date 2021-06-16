Автор:
16 июня 2021 13:24
Согласитесь, вам еще никогда так не хотелось повидать мир, как сейчас, когда пандемия лишила нас этой возможности. Заядлые путешественники из Германии Яно и Оливер это прекрасно понимают и поставили перед собой цель привнести частичку нашего удивительного мира в каждый дом с помощью своих бесподобных фотографий. У их инстаграма уже 88 тысяч подписчиков, и это вполне заслуженно, ведь каждое их фото – это открытка из самых прекрасных мест в мире.
1. Триумфальная арка и Елисейские поля в Париже, Франция
2. Заброшенный аквапарк Хо Туи Тьен в Хюэ, Вьетнам
4. Амфитеатр в Арле, Франция
5. Замок Иф в Марселе, Франция
6. Виадук Ландвассер в Филизуре, Швейцария
7. Рисовые поля в Сапе, Вьетнам
8. Замок Сан-Хорхе в Лиссабоне, Португалия
9. Храм Ангкор-Ват в Сиемреапе, Камбоджа
10. Лувр в Париже, Франция
11. Небоскреб Grand Lisboa в Макао
12. Замок Скалигеров в Сирмионе, Италия
13. Замок Верхний Кёнинсбург в Эльзасе, Франция
14. Тяньтань Будда в Гонконге
15. Храм Святого Сердца Иисуса в Барселоне, Испания
16. Отель Inntel Amsterdam Zaandam в Нидерландах
17. Национальный лесной парк Чжанцзяцзе в Китае
18. Отель InterContinental Davos в Давосе, Швейцария
19. Национальный лесной парк Чжанцзяцзе в Китае
20. Рассвет над Паганом в Мьянме
22. Штрицельмаркт в Дрездене, Германия
23. Стеклянный дворец в Мадриде, Испания
24. Закат над Барселоной, Испания
25. Озеро Давос, Швейцария
26. Храм Сент-Этьен в Мюлузе, Франция
27. Гибралтар, Великобритания
28. Андорра-ла-Велья, Андорра
29. Миланский собор в Милане, Италия
31. Замок Драхенбург в Кенигсвинтере, Германия
32. Острова Ваяг, Раджа-Ампат, Индонезия
33. Великая Китайская стена, Китай
34. Сумерки в Сиднее, Австралия
35. Кордовская соборная мечеть в Кордове, Испания
36. Остров Катба, Хайфон, Вьетнам
37. Маяк на мысе Беар в Порт-Вандре, Франция
38. Вид на Кольюр, Франция
41. Искупительный храм Святого Семейства, Барселона, Италия
42. Дворец Лоншан в Марселе, Франция
43. Амфитеатр Нима, Франция
46. Кафедральный собор Марселя, Франция
47. Старый порт Марселя, Франция
50. Небоскреб Lotte World Tower в Сеуле, Южная Корея
51. Базилика Святого Михаила в Бордо, Франция
52. Крепость Каркассон, Франция
53. Площадь Массена в Ницце, Франция
54. Эйфелева башня в Париже, Франция
55. Бора-Бора, Французская Полинезия
56. Бранденбургские ворота в Берлине, Германия
57. Дворец Шенбрунн в Вене, Австрия
58. Пон-Нёф в Париже, Франция
59. Сиднейская бухта, Австралия
60. Статуя Христа в Алмаде, Португалия
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— переведено специально для fishki.net
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