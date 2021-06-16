Согласитесь, вам еще никогда так не хотелось повидать мир, как сейчас, когда пандемия лишила нас этой возможности. Заядлые путешественники из Германии Яно и Оливер это прекрасно понимают и поставили перед собой цель привнести частичку нашего удивительного мира в каждый дом с помощью своих бесподобных фотографий. У их инстаграма уже 88 тысяч подписчиков, и это вполне заслуженно, ведь каждое их фото – это открытка из самых прекрасных мест в мире.