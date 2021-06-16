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Друзья из Германии путешествуют по миру, снимая его красоты: вот 60 лучших фото

Друзья из Германии путешествуют по миру, снимая его красоты: вот 60 лучших фото (61 фото)

Автор:
16 июня 2021 13:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: вокруг света   города   наш мир   пейзажи   природа   путешествия   фотография   
161
61

Согласитесь, вам еще никогда так не хотелось повидать мир, как сейчас, когда пандемия лишила нас этой возможности. Заядлые путешественники из Германии Яно и Оливер это прекрасно понимают и поставили перед собой цель привнести частичку нашего удивительного мира в каждый дом с помощью своих бесподобных фотографий. У их инстаграма уже 88 тысяч подписчиков, и это вполне заслуженно, ведь каждое их фото – это открытка из самых прекрасных мест в мире.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вокруг света   города   наш мир   пейзажи   природа   путешествия   фотография   
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1
Александр Час назад
Классные кадры!
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−41
Лучший Друг 39 минут назад
Барселона, Италия?

Лондон столица Парижа?
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761
neo 40 минут назад
Сказали б честно, что это Петров и Боширов, а то Яно... Оливер...
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14k
Serg2001 Час назад
Классные фотки! Раньше был "Клуб кинопутешествий", теперь будут фотопутешествия... )
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