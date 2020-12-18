Победители конкурса Nature Photographer Of The Year 2020

Ежегодный международный конкурс фотографий природы Nature Photographer of the Year (NPOTY) огласил итоги этого года. Судьи выбирали победителей из 19 547 фотографий, присланных из 95 стран — абсолютный рекорд для этого конкурса. Главным победителем назвали фотографа Роберто Марчегиани, который впечатлил судей работой под названием «Парк юрского периода».
1. Главный победитель: «Мир юрского периода»
2. Отмечена в категории «Млекопитающие»: «Райские дожди»
4. Отмечена в категории «Птицы»: «Одинокая цапля среди осенних красок кипарисового болота»
6. Отмечена в категории «Млекопитающие»: «Золотой свет с импалой»
7. Второе место в категории «Млекопитающие»: «Брызги!!!»
8. Первое место в категории «Человек и природа»: «Надежда в сгоревшем лесу»
9. Победитель премии Фреда Хазелхоффа за лучшее портфолио: «Проект пограничной стены»
10. Второе место в категории «Растения и грибы»: «Зачарованный лес»
11. Победитель категории «Птицы Нижних Земель»: «Апокалипсис»
13. Отмечена в категории «Животные Нижних Земель»: «Благородный олень в Остваардерсвельде»
14. Отмечена в категории «Птицы»: «Надвигается гроза»
15. Отмечена в категории «Черное и белое»: «Накрыла метель»
16. Отмечена в категории «Молодежь от 10 до 17 лет»: «Вечерняя прогулка»
17. Победитель категории «Прочие животные»: «Ловушка природы»
18. Отмечена в категории «Под водой»: «Большой синий кит»
19. Второе место в категории «Черное и белое»: «Черный орех»
20. Победитель в категории «Портреты животных»: «Можно пройти?»
21. Отмечена в категории «Прочие животные»: «Новое погружение»
22. Второе место в категории «Портреты животных»: «Контакт с карликовым полосатиком»
23. Второе место в категории «Другие животные»: «Забота»
24. Победитель в категории «Черное и белое»: «Созвездие орляковых скатов»
25. Второе место в категории «Пейзажи»: «Заряд»
26. Отмечена в категории «Черное и белое»: «Благородные олени в белом»
27. Отмечена в категории «Искусство природы»: «Звук и видение»
28. Победитель в категории «Растения и грибы»: «Мертвый лес»
29. Победитель в категории «Пейзажи»: «Зачарованный лес»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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