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Победители конкурса Nature Photographer Of The Year 2020

Победители конкурса Nature Photographer Of The Year 2020 (31 фото)

Автор:
18 декабря 2020 15:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Nature Photographer of The Year   вокруг света   животные   конкурс фотографии   пейзажи   природа   
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Ежегодный международный конкурс фотографий природы Nature Photographer of the Year (NPOTY) огласил итоги этого года. Судьи выбирали победителей из 19 547 фотографий, присланных из 95 стран — абсолютный рекорд для этого конкурса. Главным победителем назвали фотографа Роберто Марчегиани, который впечатлил судей работой под названием «Парк юрского периода».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Nature Photographer of The Year   вокруг света   животные   конкурс фотографии   пейзажи   природа   
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14k
Ego sum qui sum Час назад
фото великолепные, но обезьяна с газетой вне конкуренции
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2k
Агасфер 21 минуту назад
Последнее фото с неправильным названием. Амит мой знакомый и фото назвал "Привет". Сделано на границе Финляндии и России
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616
Владимир Час назад
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