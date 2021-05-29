Сказочные фотографии весенних Нидерландов, от которых захватывает дух

Дросу удалось запечатлеть волшебство весны в Голландии -- от цветущих тюльпановых полей до живописных ветряных мельниц. Дрос просыпался рано утром, чтобы сфотографировать пейзаж в самом лучшем свете. «Это Нидерланды, мы не славимся «красивой» погодой, – пишет Дрос. – Потому что у нас часто бывают пасмурные дни с обильными дождями. Но когда стоите на улице ранним утром, и появляются первые солнечные лучи, а слой тумана застилает пейзаж, вы забываете все прошлые дождливые дни».

Туман на большинстве фотографий действительно придает им незабываемый шарм и ощущение, что это не настоящие снимки, а иллюстрации к сказке. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь, пока Дрос проводит для вас захватывающую экскурсию по весенним Нидерландам.