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Сказочные фотографии весенних Нидерландов, от которых захватывает дух

Сказочные фотографии весенних Нидерландов, от которых захватывает дух (22 фото)

Автор:
29 мая 2021 08:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: красота   нидерланды   пейзажи   природа   путешествия   фотография   
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Как и большинство людей в этом году, фотограф-пейзажист Альберт Дрос был вынужден держаться рядом с домом, однако его работе это не помешало. Его последнее портфолио – дань уважения сказочной весне в Нидерландах. Фотографируя родную страну, Дрос напоминает нам, что не обязательно путешествовать в дальние края, чтобы насладиться красотами природы.

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Метки: красота   нидерланды   пейзажи   природа   путешествия   фотография   
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