Сказочные фотографии весенних Нидерландов, от которых захватывает дух

Как и большинство людей в этом году, фотограф-пейзажист Альберт Дрос был вынужден держаться рядом с домом, однако его работе это не помешало. Его последнее портфолио – дань уважения сказочной весне в Нидерландах. Фотографируя родную страну, Дрос напоминает нам, что не обязательно путешествовать в дальние края, чтобы насладиться красотами природы.
Дросу удалось запечатлеть волшебство весны в Голландии -- от цветущих тюльпановых полей до живописных ветряных мельниц. Дрос просыпался рано утром, чтобы сфотографировать пейзаж в самом лучшем свете. «Это Нидерланды, мы не славимся «красивой» погодой, – пишет Дрос. – Потому что у нас часто бывают пасмурные дни с обильными дождями. Но когда стоите на улице ранним утром, и появляются первые солнечные лучи, а слой тумана застилает пейзаж, вы забываете все прошлые дождливые дни».
Туман на большинстве фотографий действительно придает им незабываемый шарм и ощущение, что это не настоящие снимки, а иллюстрации к сказке. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь, пока Дрос проводит для вас захватывающую экскурсию по весенним Нидерландам.
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