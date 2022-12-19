40 фото красот и чудес со всего мира

Земля полна чудес, будь то исторические или современные открытия, технические и архитектурные достижения или захватывающих дух красоты природы. Удивительно, но люди почти не обращают внимания на эти диковинки, если только кто-нибудь не прозывает их одними из "чудес света", а ведь они тоже заслуживают восхищения. Так что не проходите мимо: вас ждет коллекция удивительных и чудесных фото со всего мира.