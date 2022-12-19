40 фото красот и чудес со всего мира

Земля полна чудес, будь то исторические или современные открытия, технические и архитектурные достижения или захватывающих дух красоты природы. Удивительно, но люди почти не обращают внимания на эти диковинки, если только кто-нибудь не прозывает их одними из "чудес света", а ведь они тоже заслуживают восхищения. Так что не проходите мимо: вас ждет коллекция удивительных и чудесных фото со всего мира.
2. Эдит Штайнер, еврейка, пережившая Холокост, и Джон Маккей, шотландский солдат, который ее спас. В этом году они отметили 71-ю годовщину свадьбы
3. В 1960 году Дэвид Латимер посадил крошечный сад внутри большой стеклянной бутылки и запечатал ее.
Он открыл бутылку 12 лет спустя, в 1972 году, чтобы добавить немного воды, а затем запечатал ее навсегда. Экосистема в бутылке процветала почти 60 лет. Для тех, кто недоумевает, как такое вообще возможно: этот сад — идеально сбалансированная и самодостаточная экосистема. Бактерии в компосте поедают мертвые растения и расщепляют кислород, выделяемый растениями, превращая его в углекислый газ, необходимый для фотосинтеза. Бутылка, по сути, представляет собой микрокосм земли.
5. Самая красивая кукуруза на планете. Это индейский сорт под названием «самоцвет», и она действительно вырастает такой
8. "Если у вас плохой день, просто уделите секунду своего времени, чтобы взглянуть на мою дурацкую хохлатую утку, Гертруду, и улыбнитесь"
16. Вода в обоих резервуарах взята одновременно из одного и того же источника. В баке справа есть устрицы
22. В городке на западе Австралии установили сетки на выходе из дренажных труб, чтобы твердые отходы и загрязнители не покидали канализацию
33. "Ледяные яйца", тысячи шариков льда на пляже в Финляндии. Это явление происходит, когда лед перекатывается водой и ветром
35. Детеныш дельфина в утробе матери. Изображение сделано с использованием революционной технологии четырехмерной визуализации и анатомически точных моделей
37. Пражские куранты, установленные в 1410 году. Третьи по возрасту астрономические часы в мире и старейшие из всех, что до сих пор работают
Источник: — переведено специально для fishki.net
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