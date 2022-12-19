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40 фото красот и чудес со всего мира

40 фото красот и чудес со всего мира

Автор:
19 декабря 2022 19:24
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Фотоподборка   вокруг света   красота   природа   удивительное рядом   чудеса   
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Земля полна чудес, будь то исторические или современные открытия, технические и архитектурные достижения или захватывающих дух красоты природы. Удивительно, но люди почти не обращают внимания на эти диковинки, если только кто-нибудь не прозывает их одними из "чудес света", а ведь они тоже заслуживают восхищения. Так что не проходите мимо: вас ждет коллекция удивительных и чудесных фото со всего мира.

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Он открыл бутылку 12 лет спустя, в 1972 году, чтобы добавить немного воды, а затем запечатал ее навсегда. Экосистема в бутылке процветала почти 60 лет. Для тех, кто недоумевает, как такое вообще возможно: этот сад — идеально сбалансированная и самодостаточная экосистема. Бактерии в компосте поедают мертвые растения и расщепляют кислород, выделяемый растениями, превращая его в углекислый газ, необходимый для фотосинтеза. Бутылка, по сути, представляет собой микрокосм земли.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   вокруг света   красота   природа   удивительное рядом   чудеса   
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27k
Ego sum qui sum 57 минут назад
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3k
milenBG 8 минут назад
Комментарий к фото
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22k
hebpat 9 минут назад
око земли уж очень на п.и.з.д.у смахивает
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