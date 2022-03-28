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Девушка занялась улучшением внешности и стала похожа на персонажа "Корпорации монстров"

Девушка занялась улучшением внешности и стала похожа на персонажа "Корпорации монстров" (9 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 13:57
Сообщество : Истории из жизни
Метки: аллергическая реакция   большие губы   дутые губы   красота требует жертв   накачала губы   ну и ну   полный провал   филлеры   
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23-летняя жительница Филадельфии Кейли Джонс переживала, что у неё тонкие губы, и решила "подколоть" их филлерами. Косметическая процедура вылилась в дикую аллергическую реакцию. Губы, конечно, в результате этого увеличились, но раз в десять больше, чем было нужно. К счастью, отёк начал спадать через три дня, но за это время Кейли порядком настрадалась.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аллергическая реакция   большие губы   дутые губы   красота требует жертв   накачала губы   ну и ну   полный провал   филлеры   
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22  комментария
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Aleksandr Час назад
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Тигран Саркисян 3 минуты назад
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Leonid 6 минут назад
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Motorola 7 минут назад
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Motorola 13 минут назад
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Мариус 38 минут назад
Тут явно проблема не в губах была (и есть) у девушки...
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2k
azuver 41 минуту назад
Отличный вантуз получился.
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Limon 41 минуту назад
Качественный геморрой
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8k
КОСТЯН 44 минуты назад
ДО было лучше...
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Михаил Петров 54 минуты назад
не,но возбуждает
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Григорий Водениктов 56 минут назад
недодепутатку из уральских пельменей напомнила
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50k
smakido 58 минут назад
Сидела девушка , скучала.....
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9k
Hunson Abadeer Час назад
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Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
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Copycat Час назад
блин что не так с этой женщиной? ну нормально же выглядела и вдруг в голову взбрело что то
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13k
Александр 2 часа назад
Красота страшная сила
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4k
Parus59 2 часа назад
Нафиг сюда этих безмозглых куриц постоянно пихают? Сочувствовать не хочется, осуждать бессмысленно, явление, к сожалению, широко распространенное во всех странах.
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31k
ACU900 2 часа назад
Не знаю как там на счет " монстров" но на персонажа одного советского мультфильма точно похожа...
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84
Джонни ACU900 43 минуты назад
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Kucher 2 часа назад
Надо было так оставить. Количество губ компенсировало бы отсутствие мозга.
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Максим 2 часа назад
Таким бы хлебалом да медку хлебнуть! (С)
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