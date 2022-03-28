Девушка занялась улучшением внешности и стала похожа на персонажа "Корпорации монстров"

"Мама очень волновалась за меня, - рассказала Кейли. - Но мы все успокоились, когда отёк спал. Я сначала думала, что больше никогда не буду экспериментировать с филлерами, но сейчас с губами всё в полном порядке и я уже не уверена, что не захочу снова повторить инъекции".