Девушка занялась улучшением внешности и стала похожа на персонажа "Корпорации монстров"

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23-летняя жительница Филадельфии Кейли Джонс переживала, что у неё тонкие губы, и решила "подколоть" их филлерами. Косметическая процедура вылилась в дикую аллергическую реакцию. Губы, конечно, в результате этого увеличились, но раз в десять больше, чем было нужно. К счастью, отёк начал спадать через три дня, но за это время Кейли порядком настрадалась.
Девушка рассказала, что ей ввели по 1 мл филлера в верхнюю и нижнюю губы, и они начали опухать в течение часа после процедуры. Это было крайне болезненно и очень страшно.
Фотографии могут вызывать смех - на них Кейли действительно похожа на мультипликационного персонажа - но на деле ей было не до смеха.
23-летняя Кейли Джонс из Филадельфии, штат Пенсильвания, стеснялась своих губ. Она считала, что они слишком тонкие и смотрятся на её лице непропорционально.
Кайли ввели по 1 мл филлера в верхнюю и нижнюю губы, и она говорит, что в течение часа после процедуры начался резкий отёк.
Пользователи Сети сравнили её с Грибком из мультфильма Disney Pixar "Корпорация монстров". Трёхглазый злодей получил гигантские красные губы после того, как его засосало в машину для извлечения криков.
Кейли Джонс поделилась фотографиями своих гигантских губ, чтобы предупредить людей о рисках аллергических реакций на филлеры. Она полагает, что у неё была аллергическая реакция на филлер, и говорит, что все попытки уменьшить отёк с помощью прикладывания льда только усугубили ситуацию.
Кейли позвонила своему врачу за советом, и для уменьшения отёка ей прописали недельный курс пероральных стероидов. Три дня она не могла ни есть, ни пить, да и говорить толком не могла.
Врач также предупредил её о риске того, что это может перерасти в отёк Квинке и произойдет закупорка горла. Но, к счастью, этого не случилось. Аллергическая реакция начала спадать через три дня и всё прошло без необходимости дальнейшего лечения или растворения филлера.
И родственники Кейли, и комментаторы были ошеломлены невероятным размером её губ после того, как она разместила фотографии в социальных сетях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: аллергическая реакция большие губы дутые губы красота требует жертв накачала губы ну и ну полный провал филлеры
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