Катастрофы на кухне: еда, от которой пропадает аппетит

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Всё-таки внешний вид для еды очень много значит! Когда блюдо приготовлено с любовью, это всегда заметно. Ну и наоборот. Reddit-сообщество shittyfoodporn публикует наглядные примеры того, как можно испортить еду у себя на кухне или на кухне какой-нибудь фастфуд-забегаловки.
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7. "Мы с моей девушкой уже год вместе. Сейчас оба на мели. Итак, наш праздничный ужин - наггетс и картофель фри!"
8. "Моя попытка испечь брауни оказалась похожей на картину "До и после зависимости от метамфетамина"
9. "Нашла "Поваренную книгу", которую мой брат написал, когда ему было 7 лет, и воссоздаю рецепты. Это "Лакричная яичница"
17. "Бросил все дела, чтобы сфотографировать и опубликовать ужин, приготовленный моей женой"
21. "Бутерброд, который любит есть мой папа: сырой говяжий фарш с сырым луком и белым перцем на черном хлебе"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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