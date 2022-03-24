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Катастрофы на кухне: еда, от которой пропадает аппетит

Катастрофы на кухне: еда, от которой пропадает аппетит (27 фото)

Автор:
24 марта 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Плохая еда   Юмор   все плохо   и такое бывает   кулинарные неудачи   неаппетитно   полный провал   
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Всё-таки внешний вид для еды очень много значит! Когда блюдо приготовлено с любовью, это всегда заметно. Ну и наоборот. Reddit-сообщество shittyfoodporn публикует наглядные примеры того, как можно испортить еду у себя на кухне или на кухне какой-нибудь фастфуд-забегаловки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Плохая еда   Юмор   все плохо   и такое бывает   кулинарные неудачи   неаппетитно   полный провал   
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1  комментарий
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dima423 17 секунд назад
Комментарий к фото
ну по этому принципу делается пирожок с картошкой...что тут ненормального?)
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