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Полный провал: 20 ситуаций, героям которых не позавидуешь

Полный провал: 20 ситуаций, героям которых не позавидуешь (15 фото + 5 видео)

Автор:
25 марта 2022 08:42
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   видео   картинки   не повезло   полный провал   смешно   
2807
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Все мы порой оказываемся в неловких ситуациях. Какие-то из них через время вспоминашь с улыбкой, а о чем-то хочется побыстрее забыть.


Героям этой подборки тотально не повезло. Похоже, кое-кому из них тот самый день Х запомнится на всю жизнь




ПалкаVS Люди

Когда решил снежком сбить наледь с крыши, но что-то пошло не так...


Когда женщина поднимает руку на мужчину (тем более, полицейского), она становится спарринг-партнером

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Приколы   видео   картинки   не повезло   полный провал   смешно   
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14  комментариев
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9k
Клёст Час назад
Последний: хорошо что трактор без кабины был.
Хотя... у него у самого видимо ,,кабина,, пустая))
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4
Алексей Теуш Полчаса назад
Вот чего бы я не стал делать ни за какие коврижки, так это жить в палатке в Австралии! Ни минуты!!!
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2k
Закрытый файл Час назад
Не "БУДЕТ классическая тёща", а есть старая тварь, которая лазит по чужим телефонам и читает приватную перепеску.

Про циплят, такое чувство, что моя мама написала. Только она не спать их уложила, а получив звезды от бабки, похоронила и ещё крестики из веточек связала каждому на могилку.

По-поводу "у каждого свои представления о красоте. П*здец...".
А, что "п*здец-то"? Вот, яркий пример п*здеца, когда у человека свои представления о красоте до такой степени, что она себя ставит в один ряд с Моникой:
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805
Tabas_co Час назад
Похоже, хлебушек недели две хранили или даже месяц.
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1k
Ksenia2 Час назад
Некоторые реально сходят с ума во время учебы. Сокурсницу тоже в "дурку" забирали. Потом она взяла академотпуск. Я так и не знаю, доучилась ли в результате или нет - мы закончили универ раньше и больше не общались.
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2k
Radugananebe Час назад
Про сттуацию с подругой: сразу вспомнилась Людмила Прокофьевна из "Служебного романа", которая "уничтожила всех подруг".
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5k
сеньор Леонсио Час назад
Комментарий к фото
Кенгуру счёл это за сортир,поэтому и зашел,видимо сначала ждал пока освободят кабинку.
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