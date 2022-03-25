Полный провал: 20 ситуаций, героям которых не позавидуешь

Все мы порой оказываемся в неловких ситуациях. Какие-то из них через время вспоминашь с улыбкой, а о чем-то хочется побыстрее забыть.
Героям этой подборки тотально не повезло. Похоже, кое-кому из них тот самый день Х запомнится на всю жизнь
ПалкаVS Люди
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Нельзя просто так взять и вырезать с первого раза кабель-канал нужной длины
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Когда попытался утащить памперсы, но упаковка оказалась чересчур велика
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Когда решил снежком сбить наледь с крыши, но что-то пошло не так...
Когда женщина поднимает руку на мужчину (тем более, полицейского), она становится спарринг-партнером
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Казалось бы, что могло пойти не так?
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АНТИФИШКИ
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Хотя... у него у самого видимо ,,кабина,, пустая))
Про циплят, такое чувство, что моя мама написала. Только она не спать их уложила, а получив звезды от бабки, похоронила и ещё крестики из веточек связала каждому на могилку.
По-поводу "у каждого свои представления о красоте. П*здец...".
А, что "п*здец-то"? Вот, яркий пример п*здеца, когда у человека свои представления о красоте до такой степени, что она себя ставит в один ряд с Моникой:
Как можно сделать ошибку на ударной гласной???
Что такое после этого "лазит" и "циплят"?
"Что это такое?" - это голосовой набор, который, как услышал, так и написал. А я не курсовую пишу, чтобы перечитывать и проверять.