Почему в Финляндии ленточные фундаменты утепляют изнутри, а у нас снаружи

УФФ имеет дренажную систему вокруг фундамента и ливневую канализацию (при необходимости). Ее прокладывают сразу на этапе отсыпки щебня. Т.е. это продумывают заранее.

Почему именно по внутреннему контуру делают утепление фундамента в Финляндии? Там считают такое решение наиболее логичным. Зачем отапливать бетонную массу фундамента, через который будут происходить теплопотери (как его не утепляй), если можно отгородиться от него и сохранить тепло.

У нас же иная логика – нужно создать тепловой контур снаружи. Это относится к каменным домам, которых в Финляндии не много. Нужно чтобы утепление стен совпало с утеплением фундамента (был единый контур). Еще любой фундамент отдает тепло и через грунт. У УФФ часто снизу делают подушку из плотного пенопласта, отсекают теплопотери и там.

Вообще, объяснение внутреннего утепления можно найти в том, что у них прижилось именно такое инженерное решение, а у нас другое. Хотя, и в том и этом есть логика.



