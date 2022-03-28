Почему в Финляндии ленточные фундаменты утепляют изнутри, а у нас снаружи

В Финляндии распространена технология каркасного домостроения. Но под дома строят основательные технологичные фундаменты. Не на винтовых сваях, как часто делают это у нас. Т.к. каркасный дом у нас ассоциируется с бюджетным вариантом, то и фундамент тоже делают экономя средства.
Каркасники и фундаменты в Финляндии строят не дешевыми и высокотехнологичными.
По информации от русскоязычных строителей, работающих на их стройках, их ленточные фундаменты утепляют изнутри.
Утепленный финский фундамент (УФФ) в данных примерах – это ленточный мелкозаглубленный фундамент с обратной засыпкой. Встречаются еще с плитами перекрытий. Как видно, слой утеплителя (пенопласт, ЭППС) расположен внутри контура.
УФФ строят так: подготавливают основание как для плиты (убирают всю органику и чернозем), отсыпают щебнем, на нем отливают невысокую армированную ленту и на ней поднимают кладку из фундаментных полнотелых ПЩС-блоков (или керамзитобетонных блоков). Кладка тоже армирована. В некоторых случаях, все это на подушке из пенопласта. Утепляют контур изнутри и делают обратную отсыпку. Могут сразу отлить высокую ленту, но такой фундамент дороже. Схематично УФФ можно изобразить так:
Отмостка, кстати, у них тоже утепляется, но не заливается бетоном, отсыпается щебнем. Снаружи фундамент обязательно гидроизолируется наплавляемой гидроизоляцией или ПВХ-мембраной.
У нас в стране тоже применяют эту технологию. Хотя она даже менее распространена чем утепленная шведская плита. УФФ более высокотехнологичный фундамент и более сложный. Плюсы в нем такие:
УФФ можно построить любой высоты (в отличии от плиты). Контур теплых полов имеет терморазрыв и по контуру дома (а не только снизу). Теплопотери через фундамент практически отсутствуют. Цокольную надземную часть фундамента можно выложить из блоков. Это менее трудоемко и затратно, чем отливать ленту из бетона, устанавливая высокую опалубку.
В Финляндии принято, что высота фундамента над землей должна быть не менее 40 см. Поэтому, высокая лента – единственное разумное решение.
К недостаткам УФФ можно отнести большой объем грунтовых работ. Как на этапе подготовки, так и при обратной засыпке.
УФФ имеет дренажную систему вокруг фундамента и ливневую канализацию (при необходимости). Ее прокладывают сразу на этапе отсыпки щебня. Т.е. это продумывают заранее.
Почему именно по внутреннему контуру делают утепление фундамента в Финляндии? Там считают такое решение наиболее логичным. Зачем отапливать бетонную массу фундамента, через который будут происходить теплопотери (как его не утепляй), если можно отгородиться от него и сохранить тепло.
У нас же иная логика – нужно создать тепловой контур снаружи. Это относится к каменным домам, которых в Финляндии не много. Нужно чтобы утепление стен совпало с утеплением фундамента (был единый контур). Еще любой фундамент отдает тепло и через грунт. У УФФ часто снизу делают подушку из плотного пенопласта, отсекают теплопотери и там.
Вообще, объяснение внутреннего утепления можно найти в том, что у них прижилось именно такое инженерное решение, а у нас другое. Хотя, и в том и этом есть логика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Оказывается есть свои плюсы и так и так. Выбирайте конкретно то, что вам нужно.
Сам прожил 6 лет в деревянном доме в зоне вечной мерзлоты. Там классическая внешняя "завалина".
П.С. Всем тепла.