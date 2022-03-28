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Почему в Финляндии ленточные фундаменты утепляют изнутри, а у нас снаружи

Почему в Финляндии ленточные фундаменты утепляют изнутри, а у нас снаружи (6 фото)

Автор:
28 марта 2022 10:45
Сообщество : Строитель
Метки: интересно   строитель   стройка   факты   финляндия   фото   фундамент   
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В Финляндии распространена технология каркасного домостроения. Но под дома строят основательные технологичные фундаменты. Не на винтовых сваях, как часто делают это у нас. Т.к. каркасный дом у нас ассоциируется с бюджетным вариантом, то и фундамент тоже делают экономя средства.

Каркасники и фундаменты в Финляндии строят не дешевыми и высокотехнологичными.

По информации от русскоязычных строителей, работающих на их стройках, их ленточные фундаменты утепляют изнутри.

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Утепленный финский фундамент (УФФ) в данных примерах – это ленточный мелкозаглубленный фундамент с обратной засыпкой. Встречаются еще с плитами перекрытий. Как видно, слой утеплителя (пенопласт, ЭППС) расположен внутри контура.

УФФ строят так: подготавливают основание как для плиты (убирают всю органику и чернозем), отсыпают щебнем, на нем отливают невысокую армированную ленту и на ней поднимают кладку из фундаментных полнотелых ПЩС-блоков (или керамзитобетонных блоков). Кладка тоже армирована. В некоторых случаях, все это на подушке из пенопласта. Утепляют контур изнутри и делают обратную отсыпку. Могут сразу отлить высокую ленту, но такой фундамент дороже. Схематично УФФ можно изобразить так:

Отмостка, кстати, у них тоже утепляется, но не заливается бетоном, отсыпается щебнем. Снаружи фундамент обязательно гидроизолируется наплавляемой гидроизоляцией или ПВХ-мембраной.

У нас в стране тоже применяют эту технологию. Хотя она даже менее распространена чем утепленная шведская плита. УФФ более высокотехнологичный фундамент и более сложный. Плюсы в нем такие:

УФФ можно построить любой высоты (в отличии от плиты). Контур теплых полов имеет терморазрыв и по контуру дома (а не только снизу). Теплопотери через фундамент практически отсутствуют. Цокольную надземную часть фундамента можно выложить из блоков. Это менее трудоемко и затратно, чем отливать ленту из бетона, устанавливая высокую опалубку.

В Финляндии принято, что высота фундамента над землей должна быть не менее 40 см. Поэтому, высокая лента – единственное разумное решение.

К недостаткам УФФ можно отнести большой объем грунтовых работ. Как на этапе подготовки, так и при обратной засыпке.

УФФ имеет дренажную систему вокруг фундамента и ливневую канализацию (при необходимости). Ее прокладывают сразу на этапе отсыпки щебня. Т.е. это продумывают заранее.

Почему именно по внутреннему контуру делают утепление фундамента в Финляндии? Там считают такое решение наиболее логичным. Зачем отапливать бетонную массу фундамента, через который будут происходить теплопотери (как его не утепляй), если можно отгородиться от него и сохранить тепло.

У нас же иная логика – нужно создать тепловой контур снаружи. Это относится к каменным домам, которых в Финляндии не много. Нужно чтобы утепление стен совпало с утеплением фундамента (был единый контур). Еще любой фундамент отдает тепло и через грунт. У УФФ часто снизу делают подушку из плотного пенопласта, отсекают теплопотери и там.

Вообще, объяснение внутреннего утепления можно найти в том, что у них прижилось именно такое инженерное решение, а у нас другое. Хотя, и в том и этом есть логика.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   строитель   стройка   факты   финляндия   фото   фундамент   
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6  комментариев
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18k
babuby 53 минуты назад
Подход разный. В России стараются точку росы сдвинуть наружу, а у них наоборот. Мы стараемся чтобы и стена не промерзала, а они чтобы в комнате тепло было, и пофиг на стены/фундамент.
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15k
satris 13 минут назад
Не знаю... На всякий случай свой дом утеплил и внутри и снаружи - внутри 30-40 см керамзитовой засыпки на глубину 1 метр по периметру, снаружи - 10 см пенопласта по цоколю, заглубление, правда, сантиметров 20 всего. Верх по стенам - минплита 10 см, обшил деревом.
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3k
satra Полчаса назад
Не специалист. Понравилось в статье, что нет этого "финны молодцы, надо как финны".
Оказывается есть свои плюсы и так и так. Выбирайте конкретно то, что вам нужно.
Сам прожил 6 лет в деревянном доме в зоне вечной мерзлоты. Там классическая внешняя "завалина".
П.С. Всем тепла.
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2k
Павел Христенко Полчаса назад
Просто у них теплее.
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
Всё зависит от материала стен дома. Если дом деревянный, то можно утеплять изнутри, если кирпич, то снаружи, иначе тепло через стены фундамента будет "уходить"
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15k
Booka1a 2 часа назад
у нас логичнее. если утеплить снаружи, то мостиками холода остаются только балконы. т.е. точки их присоединения к основной конструкции. а в таком доме мостики холода - это перекрытия каждого этажа. на такой обогрев уходит больше энергии. единственный плюс - сам утеплитель лучше защищен, его не сорвет ураганным ветром и т.п.
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