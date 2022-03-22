Как девушка из СССР доказывала существование телекинеза

Случай Кулагиной стал широко известен в СССР. Ее способности обсуждали, о них спорили, многие пытались найти что-то подобное у себя.

Ходили слухи, что КГБ взяло феноменальную женщину под контроль и заставляло выполнять секретные задания по чтению мыслей под псевдонимом Нелли Михайлова.

Про женщину было снято несколько фильмов, последний — в 1990 году незадолго до ее смерти.

За и против

До сих пор существуют две точки зрения на феномен Кулагиной. Одни считают ее мошенницей, хитро использовавшей прозрачные нити. В пользу этой версии то, что женщина всегда демонстрировала свои способности дома или в гостиничных номерах, не соглашаясь на эксперименты в чистой среде лабораторий. К тому же, по молодости у женщины была судимость.

Противники обвинений в шарлатанстве задают вопрос — а зачем же Нине было изображать экстрасенса? Это сегодня на демонстрации телекинеза можно заработать на телевидении.

В СССР же Нина сталкивалась только с критикой и гонениями. Да и образ фронтовички и орденоносца не вяжется с тягой к фокусничеству.