Как девушка из СССР доказывала существование телекинеза

Человечество с древности мечтает о магии — сверхвозможностях, которые позволяли бы управлять предметами силой воли, видеть сквозь препятствия, читать мысли...
Но в XX веке появились люди, утверждающие, что такие возможности — вовсе не волшебство, а реальные способности одаренных людей. И стали исследовать случаи движения предметов силой воли — телекинез, и чтение мыслей — телепатию.
В атеистическом обществе СССР к любой мистике относились весьма критично, как к шарлатанству.
Но случай Нинель Кулагиной получил широкую известность и всерьез исследовался научными институтами.
Что же такого особенного умела обычная с виду советская женщина?
Почему ее сверхъестественные способности вызывали и вызывают ожесточенные споры?
Ясновидящая радистка
Девочку с модным советским именем Нинель дома называли Нина или Неля. Мама рано заметила странности дочери. Она могла взглядом подвинуть к себе кусок хлеба или чашку, а зачитавшись — листать страницы книги без помощи рук. Но в семье предпочитали скрывать эти способности ребенка, так как большевистская власть агрессивно преследовала любые намеки на мистику.
Самой же девушке было не до своих сверх способностей. На ее юность пришлась война. Нина ушла добровольцем на фронт, была радисткой в танковом корпусе, получила орден и несколько медалей.
После окончания войны девушка благополучно вышла замуж, родила детей.
Клубок ниток и встреча с профессором
К изучению своих сверх способностей Нина обратилась намного позже. Женщина с сердечным приступом попала в больницу. Восстанавливаясь, она от скуки стала вязать в палате. Вот тогда-то медсестра и обратила внимание Нины, что та берет клубки из корзины не глядя, но всегда угадывает с цветом. Кулагина заинтересовалась и стала исследовать свои возможности и тренироваться.
Ее познакомили с профессором Васильевым, занимавшимся изучением особых возможностей человека.
Оказалось, что Нина может двигать небольшие предметы силой воли. Видеть то, что находится за ее спиной. Произвольно отклонять стрелку компаса. Левитировать вещи. И многое другое.
Выматывалась до приступов
Неожиданно Нину поддержал муж. Он помогал жене тренироваться и сопровождал в визитах в различные научные организации, где Нина предлагала исследовать ее сверх способности. В большинстве случаев к ней там относились очень критично, вплоть до обвинений в мошенничестве и шарлатанстве. Но и объяснить — как Нина двигает, например, коробок спичек внутри полностью закрытого стеклянного куба, тоже не могли.
Во время экспериментов женщина физически выматывалась, у нее начинались приступы тахикардии и головокружения, тошнота и полуобморочное состояние. Но она при поддержке мужа упорно продолжала исследовать свой дар.
Случай Кулагиной стал широко известен в СССР. Ее способности обсуждали, о них спорили, многие пытались найти что-то подобное у себя.
Ходили слухи, что КГБ взяло феноменальную женщину под контроль и заставляло выполнять секретные задания по чтению мыслей под псевдонимом Нелли Михайлова.
Про женщину было снято несколько фильмов, последний — в 1990 году незадолго до ее смерти.
За и против
До сих пор существуют две точки зрения на феномен Кулагиной. Одни считают ее мошенницей, хитро использовавшей прозрачные нити. В пользу этой версии то, что женщина всегда демонстрировала свои способности дома или в гостиничных номерах, не соглашаясь на эксперименты в чистой среде лабораторий. К тому же, по молодости у женщины была судимость.
Противники обвинений в шарлатанстве задают вопрос — а зачем же Нине было изображать экстрасенса? Это сегодня на демонстрации телекинеза можно заработать на телевидении.
В СССР же Нина сталкивалась только с критикой и гонениями. Да и образ фронтовички и орденоносца не вяжется с тягой к фокусничеству.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нифига она не доказала. А вот другие доказали, что она шарлатанка.
Была у нас еще одна - Джуна, по моему померла в нищете никому не нужная..Всякого жулья в СССР хватало с избытком..
Она ж 26-го года. В 66-м дали два года за мошенничество. Продолжала после отсидки активно кривляться в славном городе Ленинграде.