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Как девушка из СССР доказывала существование телекинеза

Как девушка из СССР доказывала существование телекинеза (5 фото)

Автор:
22 марта 2022 10:49
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   Нинель Кулагина   СССР   интересно   история   телекинез   факты   фото   
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5

Человечество с древности мечтает о магии — сверхвозможностях, которые позволяли бы управлять предметами силой воли, видеть сквозь препятствия, читать мысли...

Но в XX веке появились люди, утверждающие, что такие возможности — вовсе не волшебство, а реальные способности одаренных людей. И стали исследовать случаи движения предметов силой воли — телекинез, и чтение мыслей — телепатию.

В атеистическом обществе СССР к любой мистике относились весьма критично, как к шарлатанству.

Но случай Нинель Кулагиной получил широкую известность и всерьез исследовался научными институтами.

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Что же такого особенного умела обычная с виду советская женщина?

Почему ее сверхъестественные способности вызывали и вызывают ожесточенные споры?


Ясновидящая радистка

Девочку с модным советским именем Нинель дома называли Нина или Неля. Мама рано заметила странности дочери. Она могла взглядом подвинуть к себе кусок хлеба или чашку, а зачитавшись — листать страницы книги без помощи рук. Но в семье предпочитали скрывать эти способности ребенка, так как большевистская власть агрессивно преследовала любые намеки на мистику.

Самой же девушке было не до своих сверх способностей. На ее юность пришлась война. Нина ушла добровольцем на фронт, была радисткой в танковом корпусе, получила орден и несколько медалей.

После окончания войны девушка благополучно вышла замуж, родила детей.


Клубок ниток и встреча с профессором

К изучению своих сверх способностей Нина обратилась намного позже. Женщина с сердечным приступом попала в больницу. Восстанавливаясь, она от скуки стала вязать в палате. Вот тогда-то медсестра и обратила внимание Нины, что та берет клубки из корзины не глядя, но всегда угадывает с цветом. Кулагина заинтересовалась и стала исследовать свои возможности и тренироваться.

Ее познакомили с профессором Васильевым, занимавшимся изучением особых возможностей человека.

Оказалось, что Нина может двигать небольшие предметы силой воли. Видеть то, что находится за ее спиной. Произвольно отклонять стрелку компаса. Левитировать вещи. И многое другое.


Выматывалась до приступов

Неожиданно Нину поддержал муж. Он помогал жене тренироваться и сопровождал в визитах в различные научные организации, где Нина предлагала исследовать ее сверх способности. В большинстве случаев к ней там относились очень критично, вплоть до обвинений в мошенничестве и шарлатанстве. Но и объяснить — как Нина двигает, например, коробок спичек внутри полностью закрытого стеклянного куба, тоже не могли.

Во время экспериментов женщина физически выматывалась, у нее начинались приступы тахикардии и головокружения, тошнота и полуобморочное состояние. Но она при поддержке мужа упорно продолжала исследовать свой дар.

Случай Кулагиной стал широко известен в СССР. Ее способности обсуждали, о них спорили, многие пытались найти что-то подобное у себя.

Ходили слухи, что КГБ взяло феноменальную женщину под контроль и заставляло выполнять секретные задания по чтению мыслей под псевдонимом Нелли Михайлова.

Про женщину было снято несколько фильмов, последний — в 1990 году незадолго до ее смерти.


За и против

До сих пор существуют две точки зрения на феномен Кулагиной. Одни считают ее мошенницей, хитро использовавшей прозрачные нити. В пользу этой версии то, что женщина всегда демонстрировала свои способности дома или в гостиничных номерах, не соглашаясь на эксперименты в чистой среде лабораторий. К тому же, по молодости у женщины была судимость.

Противники обвинений в шарлатанстве задают вопрос — а зачем же Нине было изображать экстрасенса? Это сегодня на демонстрации телекинеза можно заработать на телевидении.

В СССР же Нина сталкивалась только с критикой и гонениями. Да и образ фронтовички и орденоносца не вяжется с тягой к фокусничеству.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   Нинель Кулагина   СССР   интересно   история   телекинез   факты   фото   
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11  комментариев
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13k
ss 3 часа назад
Прокопенко! Ты опять тут пачкаешь?! А ну марш к себе на РЕН ТВ!

Нифига она не доказала. А вот другие доказали, что она шарлатанка.
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5k
ПЕТР Полчаса назад
Девид Копперфильд - из раннего)))
Была у нас еще одна - Джуна, по моему померла в нищете никому не нужная..Всякого жулья в СССР хватало с избытком..
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8k
krivsan Час назад
все это от лукавого,не божий дела,чисто мое мнение, 3 банки воды еще перед телевизором,хотя,??
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3k
Wolf Час назад
Борис Соболев вполне доходчиво рассказал про этих "чудотворцев", ушедших и ныне живущих. И про эту мамзель тоже.
И про "способности" )).
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4k
ron Час назад
Если бы она действительно умела двигать предметы, мы бы никогда не увидели эти кадры. ))
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22k
Юрий 2 часа назад
"Она могла взглядом подвинуть к себе кусок хлеба или чашку" - автор, может посмотришь как она пустой спичечный коробок двигала?
На передвижение взглядом как то непохоже ....

Ссылка www.youtube.com
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Лажа полная.
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15k
seller-k 2 часа назад
"К тому же, по молодости у женщины была судимость."

Она ж 26-го года. В 66-м дали два года за мошенничество. Продолжала после отсидки активно кривляться в славном городе Ленинграде.
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6k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ну, если "агрессивная" советская власть зажимала подобные явления, то почему же на "свободном" Западе или в нынешней демократической России телекинетики толпами по воде не ходят, стаями по небу не летают, вареники в рот без помощи рук не отправляют? Почему всё ограничивается дешёвым шоу типа "Битва экстрасенсов" или сеансами престидижита торов?
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178
eutace lem02 Час назад
да не , он наоборот имел в виду
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