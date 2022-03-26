10 безумно странных научных экспериментов

Наука позволяет человечеству неустанно двигаться вперёд и развиваться. Для этого учёные ежегодно проводят сотни и даже тысячи научных экспериментов, позволяющих подтвердить или опровергнуть различные теории.
Это стандартный подход, применяемый в любых исследованиях. Однако некоторые опыты удивляют своей странностью. Многие из них непонятны не только обычным людям, но и даже тем, кто напрямую связан с научным миром. Вам приходилось видеть, например, кристалл времени или искусственно созданный мини-мозг? Если нет, то у вас есть замечательная возможность исправить это.
Миниатюрный человеческий мозг
В августе 2021 года группа учёных сделала захватывающее и шокирующее заявление. Они объявили, что смогли в условиях лаборатории успешно вырастить миниатюрный человеческий мозг с парой светочувствительных глаз. Модель органа назвали органоидом. Он был сделан путём преобразования стволовых клеток в нервную ткань. Затем клетки простимулировали при помощи химических сигналов, что позволило сформировать крошечные «глазные чашечки», которые отлично реагируют на подачу света.
Миниатюрные мозги имели размер 2-3 миллиметра и жили в лаборатории на протяжении 10 месяцев. У органа отсутствовала кровеносная система, поэтому его рост до нормальных габаритов был невозможен. Исследователи сделали вывод, что в будущем органоиды могут стать невероятно полезными конструкциями, позволяющими изучать особенности развития мозга и глаз для потенциальной разработки лекарств от заболеваний, вызывающих слепоту.
Учёные поспешили успокоить журналистов и других учёных на счёт этичности эксперимента. Органоид не имеет достаточной нейронной плотности, поэтому не способен осознавать происходящее.
Превращение воды в золото
На несколько секунд учёные смогли трансформировать воду в металл, который внешне напоминает золото и имеет высокую электропроводимость. Для этого исследователи использовали специальный натриево-калиевый сплав, подвергнув его воздействию водяного пара. Сделано это было при помощи специального аппарата, изображенного на фото.
Во время эксперимента пар конденсировался в тонкую пленку вокруг капли. Натрий и калий растворились в воде, придав ей ненадолго металлические свойства, которые и позволили добиться ровного золотистого окраса. Геофизики уверены, что исследование даст ключевое представление о планетах-гигантах (Нептун, Уран), которые находятся под высоким давлением, и где процесс превращения воды в металл происходит естественным образом. Также они предполагают, что металлический водород может стать сверхпроводником, способным проводить электричество без малейшего сопротивления.
Изобретение кристалла времени
Учёные заявили, что смогли создать кристалл времени внутри гигантского квантового компьютера Sycamore. Разработка создана по тому же принципу, что и привычные нам кристаллы (например, бриллиант, изумруд), но повторяется во времени, а не в пространстве и является новой фазой материи.
Эти кристаллы являются первыми в мире объектами, которые нарушают «симметрию перемещения во времени». Согласно этому правилу физики, стабильный объект всегда остается неизменным во времени. Кристаллы времени избегают этого закона. Они могут оставаться стабильными и менять своё состояние. Так, например, лед, когда он стабилен, останется льдом и изменится только в том случае, если температура или другой фактор сделает его нестабильным. Кристалл времени меняется, даже находясь в основном состоянии, действуя иначе, чем все другие фазы материи.
Учёные собираются использовать кристалл, чтобы проверить границы квантовой механики.
Понимание воронами концепции нуля
Немецким исследователям удалось выяснить, что некоторые вороны способны распознавать «ноль» в качестве счётной единицы. Ноль — сложная математематическая концепция, которая представляет ничто в качестве заполнителя пустого места. Чтобы это осознавать, требуется достаточно высокий уровень интеллекта.
Воронам, над которыми проводили тестирование, показывали мониторы с разным количеством точек. Могло быть от нуля до четырёх, или вообще без точек. Нейроны в мозгу птицы продемонстрировали, что она понимает — это не только число, но и числовое значение, которое ничего под собой не подразумевает.
Иногда птицы ошибались, полагая, что ноль на самом деле равен единице. Также крайне редко вороны думали, что ноль означает больше двух.
Светящиеся растения
Российские учёные смогли создать первые в мире светящиеся растения. Зелёное свечение исходит от листьев, корней и цветков. Его отлично видно невооруженным глазом. Также его можно свободно заснять на камеру телефона или фотоаппарата. Необычная особенность совершенно не мешает растениям полноценно расти и развиваться.
Добиться эффекта свечения удалось благодаря кропотливому изучению свойств природной биолюминесценции. Исследователи выяснили, что люминесценцию грибов можно легко перенести на растения.
В ближайшее время ученые смогут использовать свечение для наблюдения за внутренними процессами в растениях. Также оно может быть применено для создания светящихся цветов, деревьев и других декоративных растений, которые отлично украсят любой дом.
Обучение свиней компьютерным играм помогло выявить у них экстраординарные умственные способности
Американские учёные провели эксперимент и выяснили, что свиньи обладают отличными когнитивными способностями, которые ничем не уступают по уровню нечеловеческим приматам. Чтобы выяснить это, исследователям пришлось всего лишь дать животным игровой джойтик и позволить им вдоволь поразвлечься.
В опыте участвовали несколько свиней. Каждую из них научили играть в различные игры, где предполагалось не только использование джойстика, но и перемещение курсора. Животные продемонстрировали отличное понимание требуемых от них задач.
Эксперимент в пещере, который показывает как биологические часы отстают от астрономических
Пятнадцать участников проекта Deep Time добровольно провели 40 дней в пещере, лишив себя света, средств связи и самого главного — часов. Эксперимент должен был показать, как организм человека реагирует на резкие изменения условий жизни и окружающей среды.
Предположения исследователей подтвердились — большинство участников опыта была уверены, что под землей они провели не более 30 дней, другие предположили, что находятся в пещере всего 23 дня.
По следам инуитов — создание эскимосского ножа из замороженных фекалий
Приз за самое странное исследование можно смело вручить американскому исследователю Метину Эрину. Вдохновившись этнографическим рассказом об инуите (представитель народа Северной Америки), который изготовил нож из собственных фекалий, чтобы выжить в дикой среде, он решил лично проверить теорию о том, что человеческие экскременты, будучи замороженными, могут быть превращены в острый инструмент.
В течение 8 дней учёный сидел на «арктической диете». Он употреблял преимущественно пищу с высоким содержанием белка и минимум овощей. Полученные образцы исследователь хранил при -50°C. Метин до последнего надеялся, что эксперимент будет удачным. За несколько минут до опыта ножи были извлечены из морозильника, дополнительно заточены металлическим напильником и вновь заморожены в сухом льду.
Однако результат получился колоссально грустным. Ни шкуры животных, ни мясо не удалось прорезать при помощи странных ножей. Они таяли в руках и оставляли характерный след. Исходя из полученных результатов, учёный сделал вывод, что истории про находчивого инуита, скорее всего, никогда не было.
Самое длительное научное наблюдение — эксперимент с капающим битумом
Старейший лабораторный эксперимент попал в книгу рекодов Гинесса, как один из самых долгосрочных. Учёный Томас Парнелл решил доказать, что битум (или любое другое смолоподобное вещество, которое формально является твёрдым) обладает свойствами текучести. Исследователь разогрел образец смолы, налил его в специальную запечатанную воронку и оставил в покое на три года. В 1930 году эксперимент официально начался.
Первая капля битума упала спустя восемь лет. За прошедшие почти 90 лет упало девять капель. Самая последняя — в апреле 2014 года.
Возрождение 24 000-летних зомби из вечной мерзлоты России
Российские учёные смогли разморозить и оживить доисторических червей, которым около 24 000 лет. Существа относятся к эпохе плейстоцена. Необычные «зомби» — это многоклеточные микроорганизмы, которые называются бделлоидными коловратками. После разморозки существа начали бесполое размножение, создавая точные копии самих себя. Непродолжительные исследования позволили учёным понять, что многоклеточные организмы способны к крикобизу (нарочный процесс обезвоживания тканей, позволяющий избежать гибели). Исследователи надеются изучить этот процесс более детально, чтобы узнать больше о криоконсервации, чтобы в будущем её можно было приспособить для людей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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