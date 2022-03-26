10 безумно странных научных экспериментов

В августе 2021 года группа учёных сделала захватывающее и шокирующее заявление. Они объявили, что смогли в условиях лаборатории успешно вырастить миниатюрный человеческий мозг с парой светочувствительных глаз. Модель органа назвали органоидом. Он был сделан путём преобразования стволовых клеток в нервную ткань. Затем клетки простимулировали при помощи химических сигналов, что позволило сформировать крошечные «глазные чашечки», которые отлично реагируют на подачу света.

Миниатюрные мозги имели размер 2-3 миллиметра и жили в лаборатории на протяжении 10 месяцев. У органа отсутствовала кровеносная система, поэтому его рост до нормальных габаритов был невозможен. Исследователи сделали вывод, что в будущем органоиды могут стать невероятно полезными конструкциями, позволяющими изучать особенности развития мозга и глаз для потенциальной разработки лекарств от заболеваний, вызывающих слепоту.

Учёные поспешили успокоить журналистов и других учёных на счёт этичности эксперимента. Органоид не имеет достаточной нейронной плотности, поэтому не способен осознавать происходящее.

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