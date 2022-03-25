Дикие травы, которые русские употребляют в пищу

Из белых ядрышек лебеды в XIX веке пекли хлеб весной, чтобы дотянуть до нового урожая зерновых. Писатель Лев Толстой писал: «Употребляемый почти всеми хлеб с лебедой, - с 1⁄3 и у некоторых с 1⁄2 лебеды, - хлеб чёрный, чернильной черноты, тяжёлый и горький; хлеб этот едят все — и дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные… Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наесться натощак одного хлеба, то вырвет».

Если изготовление муки из зерен лебеды (кстати, родственника киноа) - сложный мукомольный процесс, то употребление ее зеленой части не вызывает трудностей. Стебли лебеды добавляли в салаты и супы. Ее могли съесть и без дополнительной тепловой обработки - сорвать стебель в поле во время работы.

Хотя реакция организма на лебеду не всегда однозначная, лебеда используется в народной медицине - в ней содержится много полезных аминокислот, витаминов и эфирных масел. Она улучшает пищеварительные процессы в организме, поддерживает здоровье почек, полезна для сердечно-сосудистой системы.

2. Мышиный горох