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Дикие травы, которые русские употребляют в пищу

Дикие травы, которые русские употребляют в пищу (6 фото)

Автор:
25 марта 2022 09:30
Сообщество : Еда
Метки: Еда   интересно   пища   природа   трава   факты   фото   
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Когда-то лебеда спасала наших предков от голодной смерти. Но ели и другие травы. Какие из них до сих пор используют в кулинарии?



Еще несколько веков назад русские крестьяне питались круглый год плодами своего хозяйства, летом и осенью запасались продуктами на зиму, сушили грибы и травы. Вот несколько неожиданных растений, из которых русские научились готовить еду.


1. Лебеда

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Из белых ядрышек лебеды в XIX веке пекли хлеб весной, чтобы дотянуть до нового урожая зерновых. Писатель Лев Толстой писал: «Употребляемый почти всеми хлеб с лебедой, - с 1⁄3 и у некоторых с 1⁄2 лебеды, - хлеб чёрный, чернильной черноты, тяжёлый и горький; хлеб этот едят все — и дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные… Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наесться натощак одного хлеба, то вырвет».

Если изготовление муки из зерен лебеды (кстати, родственника киноа) - сложный мукомольный процесс, то употребление ее зеленой части не вызывает трудностей. Стебли лебеды добавляли в салаты и супы. Ее могли съесть и без дополнительной тепловой обработки - сорвать стебель в поле во время работы.

Хотя реакция организма на лебеду не всегда однозначная, лебеда используется в народной медицине - в ней содержится много полезных аминокислот, витаминов и эфирных масел. Она улучшает пищеварительные процессы в организме, поддерживает здоровье почек, полезна для сердечно-сосудистой системы.


2. Мышиный горох


Помимо лебеды, весной в пищу шли корни мышиного гороха (или вехки). В архивах Санкт-Петербургской РАН сохранились записи о том, как в Карелии весной пекли горьковатые лепешки из ржаной или пшеничной муки и муки из корня вехки. «Трава сия родится на берегах больших ручьев и вырастает в вышину до трех четвертей аршина (примерно 54 см). По наступлении весны поселяне вырывают ее корень, сушат и толкут в муку».

Это растение семейства бобовых не требовательно к теплу и может выращиваться на полях перед посадкой зерновых культур или картофеля. Сейчас оно в основном используется в сельском хозяйстве для корма животных. Зеленая масса содержит более 20% протеина, а также различные аминокислоты.


3. Клевер

Народное название этого цветка в России - кашка, так что неудивительно, что его едят. Особенно этим балуются дети - летом их привлекают соцветия, полные сладкого нектара. Пчеловоды изготавливают светлый клеверный мед с янтарным оттенком. Также цветки клевера высушивают и заваривают как чай. На Кавказе цветки клевера квасят и добавляют зимой в салаты. В прошлом, в голодные времена, сухие соцветия и листья клевера добавляли к муке при выпечке хлеба. Зеленью заправляли щи и ботвинью.

Медицина сравнивает полезные свойства клевера с действием женьшеня. Он помогает при сахарном диабете, бронхиальной астме, малокровии, используется как антисептическое средство.


4. Кипрей или иван-чай

Впервые целебный напиток из иван-чая упоминается в рукописях XII века. Русский правитель того времени Александр Невский после битвы с крестоносцами впервые попробовал у местных монахов в Копорье (недалеко от Санкт-Петербурга) целебный напиток. На следующий день он почувствовал небывалый прилив сил и дал указание местному населению собирать траву (кипрей узколистный) для этого чая, чтобы облегчить страдания его воинов в бою. Массовое производство чая на основе кипрея началось при императрице Екатерине II в XVIII веке. Тогда иван-чай стали поставлять в российскую и некоторые европейские столицы. Это была местная и бюджетная замена китайскому чаю.

Раньше иван-чай можно было встретить во многих домах, где заготавливали травы, он широко распространен на территории России. Причем, зеленую часть кипрея добавляли в зеленые щи и салаты. Из высушенных корней делали суррогатный кофе. Сейчас чаще всего его используют для изготовления чая и меда («кипрейный мед»).

Иван-чай рекомендуют пить при авитаминозе и простуде, для профилактики инсульта и инфаркта, заболеваниях мочеполовой системы.


5. Крапива

В древности славяне считали, что крапива отгоняет злых духов и может уберечь от порчи. Клали веточку крапивы в карман в качестве оберега, плели браслеты или вешали венок из этой травы на забор.

Один из самых распространенных рецептов из «царицы» трав - щи из крапивы. Рецепт щей встречается в книге «Поваренные записки» Сергея Друковцова, датированной 1779 годом: крапиву бланшировали и добавляли к ней яйцо, говядину и сало. Иногда в щи с крапивой кладут щавель, чтобы добавить им кислоты. Еще крапиву до сих пор добавляют в салаты, омлеты, сушат на зиму.

Крапива улучшает пищеварение, облегчает кашель, используется в шампунях и других косметических средствах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   интересно   пища   природа   трава   факты   фото   
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Suvar_ Полчаса назад
одувнчик, сныть, черемша, мята, зверобой. список далеко не полный
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Алексей Теуш 20 минут назад
Щи, борщ с молодой крапивой - обязательное весеннее блюдо у нас в семье!
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61k
Опиум для народа Полчаса назад
Бл"дь, лебеду выращивали культурно, если кто не в курсе. Почему лебеда- это типа от нищеты едят, а шпинат- это гуд, хотя на вкус- то же самое?
Что, мало людей выращивают салат, щавель и ревень? Тоже может от нищеты?
А уж про щи из крапивы с кисляткой (щавель ,если чё) и слов нет. Капуста там рядом не стояла.
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Элек Мек Полчаса назад
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