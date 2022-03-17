Чем дольше смотришь, тем смешнее: 20 нелепых татуировок

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Люди, которые решили украсить себя такими веселыми картинками - какие-то безумцы. Они ведь знают, что татуировку нельзя смыть, верно?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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