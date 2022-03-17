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Чем дольше смотришь, тем смешнее: 20 нелепых татуировок

Чем дольше смотришь, тем смешнее: 20 нелепых татуировок (22 фото)

Автор:
17 марта 2022 08:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   подборка   рисунок   тату   татуировка   тело   фото   
723
22
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Люди, которые решили украсить себя такими веселыми картинками - какие-то безумцы. Они ведь знают, что татуировку нельзя смыть, верно?
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Источник:

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Метки: Юмор   забавно   подборка   рисунок   тату   татуировка   тело   фото   
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9  комментариев
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29k
BuG 9 минут назад
Комментарий к фото
Ааа, это лук.... ошибся.
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Григорий Водениктов Полминуты назад
Комментарий к фото
тату неумёхи заправщицы лазерных картриджей?
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32k
turyst 3 минуты назад
Комментарий к фото
Нахрена ему, с таким шнобелем, ещё и клюв?
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25k
Киры4 6 минут назад
Комментарий к фото
Очень похоже на детские переводилки.
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5k
VL 9 минут назад
ДБ
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BuG 10 минут назад
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Что у него с пальцами?
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