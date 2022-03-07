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Уловки и хитрости производителей, которые вызвали у покупателей разочарование

Уловки и хитрости производителей, которые вызвали у покупателей разочарование (15 фото)

Автор:
07 марта 2022 09:23
Сообщество : Юмор
Метки: Хитрость   Юмор   забавно   маркетинг   подборка   упаковка   фото   
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Упаковка может оказаться в разы больше содержимого, а акция, когда два товара продаются в комплекте, приводит только к дополнительным тратам.

В желании продать побольше и подороже производители порой идут на разные уловки и хитрости. И далеко не всегда эти хитрости оправдывают себя, ведь вместе с покупкой человек получает порцию разочарования.


Размер коробки и содержимого

×
×

Вот так литр!

Ожидание и реальность

Вот так порадовали!

Как выглядит разочарование

Это как?

Смартфон с «двумя» камерами

Фигурный шоколад умеет разочаровывать

Натуральное масло авокадо

Масло авокадо, которое, судя по ингредиентам, состоим из рапсового масла и всего лишь до 10% масла авокадо.

Вместе выгоднее? Или не очень?

На упаковке было красивее

С арбузом та же история

Производитель сделал ручки для бритв, купленных в интернете, несовместимыми со сменными насадками для бритв, которые продаются в магазине

Одни ингредиенты в одинаковом количестве, одинаковое количество таблеток, один и тот же производитель, три разные цены

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Метки: Хитрость   Юмор   забавно   маркетинг   подборка   упаковка   фото   

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