Уловки и хитрости производителей, которые вызвали у покупателей разочарование

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Упаковка может оказаться в разы больше содержимого, а акция, когда два товара продаются в комплекте, приводит только к дополнительным тратам.
В желании продать побольше и подороже производители порой идут на разные уловки и хитрости. И далеко не всегда эти хитрости оправдывают себя, ведь вместе с покупкой человек получает порцию разочарования.
Размер коробки и содержимого
×
×
Вот так литр!
Ожидание и реальность
Вот так порадовали!
Как выглядит разочарование
Это как?
Смартфон с «двумя» камерами
Фигурный шоколад умеет разочаровывать
Натуральное масло авокадо
Масло авокадо, которое, судя по ингредиентам, состоим из рапсового масла и всего лишь до 10% масла авокадо.
Вместе выгоднее? Или не очень?
На упаковке было красивее
С арбузом та же история
Производитель сделал ручки для бритв, купленных в интернете, несовместимыми со сменными насадками для бритв, которые продаются в магазине
Одни ингредиенты в одинаковом количестве, одинаковое количество таблеток, один и тот же производитель, три разные цены
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