Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять

И на многочисленных примерах взрослые убеждаются, что им никогда не понять, что же происходит у детей в голове! Кажется, мальчики и девочки своеобразно относятся ко всему: к еде, играм, бытовым задачам… А родителям остаётся только делиться этими увлекательными виражами детской логики.

Хочет закинуть свой мячик на поле, чтобы футболисты с ним поиграли