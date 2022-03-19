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Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять

Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять (18 фото)

Автор:
19 марта 2022 08:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   забавно   логика   подборка   прикол   фото   
396
18

Когда в семье появляется ребёнок, окружающие его люди неизбежно сталкиваются с удивительным явлением — детской логикой.

И на многочисленных примерах взрослые убеждаются, что им никогда не понять, что же происходит у детей в голове! Кажется, мальчики и девочки своеобразно относятся ко всему: к еде, играм, бытовым задачам… А родителям остаётся только делиться этими увлекательными виражами детской логики.


Хочет закинуть свой мячик на поле, чтобы футболисты с ним поиграли

×
×

Мама, я всё разложил!

Из всех рождественских костюмов мой сын выбрал наряд синей лампочки из гирлянды…

Мой ребёнок любит хот-доги, но только если сосиску положить в булочку для бургера

Сын мастерски играет в прятки

Сказал сыну не бросать еду на пол

Он сделал, как просили.


Когда пытаешься забраться по лестнице

Я слышала, что дети учатся на примерах

А как ваш ребёнок ест бананы?

Сын хочет выключить свет в магазине

Ещё одна попытка выйти из пряток победителем

Нашла в холодильнике два ведёрка с камнями

Племянник сообщил, что это необходимо, чтобы они не размягчились.


Безуспешно убеждал ребёнка, что это не мини-улей, полный мини-пчёл

Жена попросила сына отнести подушку наверх. Она имела в виду его комнату

Уверен, что этот зонт надёжно защитит от дождя

Попросила детей расставить обувь

Дочка застряла в дверце, которую сама и держит…

Вот такое оно, необычное и порой очень забавное детское мышление!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   дети   забавно   логика   подборка   прикол   фото   
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