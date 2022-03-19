Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять

Когда в семье появляется ребёнок, окружающие его люди неизбежно сталкиваются с удивительным явлением — детской логикой.
И на многочисленных примерах взрослые убеждаются, что им никогда не понять, что же происходит у детей в голове! Кажется, мальчики и девочки своеобразно относятся ко всему: к еде, играм, бытовым задачам… А родителям остаётся только делиться этими увлекательными виражами детской логики.
Хочет закинуть свой мячик на поле, чтобы футболисты с ним поиграли
Мама, я всё разложил!
Из всех рождественских костюмов мой сын выбрал наряд синей лампочки из гирлянды…
Мой ребёнок любит хот-доги, но только если сосиску положить в булочку для бургера
Сын мастерски играет в прятки
Сказал сыну не бросать еду на пол
Он сделал, как просили.
Когда пытаешься забраться по лестнице
Я слышала, что дети учатся на примерах
А как ваш ребёнок ест бананы?
Сын хочет выключить свет в магазине
Ещё одна попытка выйти из пряток победителем
Нашла в холодильнике два ведёрка с камнями
Племянник сообщил, что это необходимо, чтобы они не размягчились.
Безуспешно убеждал ребёнка, что это не мини-улей, полный мини-пчёл
Жена попросила сына отнести подушку наверх. Она имела в виду его комнату
Уверен, что этот зонт надёжно защитит от дождя
Попросила детей расставить обувь
Дочка застряла в дверце, которую сама и держит…
Вот такое оно, необычное и порой очень забавное детское мышление!
Источник:
АНТИФИШКИ
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