18 фото, которые показывают, как выглядит обычный день в России

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Стоит признать, что русские - это одна из самых обсуждаемых и переполненных стереотипами наций в мире.
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Русский книжный магазин, где можно купить все, что искали
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С моим ковром все будет в порядке, ребята, не беспокойтесь
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4.
Доставка в последнюю минуту
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Для каваи нет возраста
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Кто-то готовится к Паралимпийским играм
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Экологический общественный транспорт
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8.
Обычная фотосессия
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День Воздушно-десантных войск на Черном море
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Не занимайте мое парковочное место, час спустя
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11.
Просто проявление патриотизма, нормально
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Только подъезд покрасили....
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Обычный день на улицах Москвы
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На что способен добрый самаритянин
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Куда катится этот мир? Откуда этот гламур?
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Просто нормальная дилемма в России, продолжать копать или уйти и подождать до лета
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17.
Столько вопросов!
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18.
Лучшая афиша
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