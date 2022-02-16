18 фото, которые показывают, как выглядит обычный день в России

Новые правила медосвидетельствования, которые будут действовать с 1 марта

Как проходит обычный день в нашей необъятной стране

16 смекалистых мужей, которые удивляют жён своими выходками

Такую дичь могут творить только пьяные

Как девушки фотографируют своих парней и как парни - девушек

11 случаев, когда поспешные поступки становилась причиной забавных и досадных ситуаций