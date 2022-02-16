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18 фото, которые показывают, как выглядит обычный день в России

18 фото, которые показывают, как выглядит обычный день в России (19 фото)

Автор:
16 февраля 2022 10:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   забавно   люди   обычный день в России   подборка   фото   
688
19
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Стоит признать, что русские - это одна из самых обсуждаемых и переполненных стереотипами наций в мире.
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Метки: Россия   Юмор   забавно   люди   обычный день в России   подборка   фото   
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19  комментариев
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18k
Fat boy slim is * in a heaven 53 минуты назад
Комментарий к фото
Имексбанк это украина, фото видимо сделано до тотальной украинизации
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350
sapsanbosh 4 минуты назад
Комментарий к фото
Что-то не понял юмора?! На стелажах папки-скоросшиватели, гробы, венки, канцтовары. С чего книги???
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0
Игорь Полчаса назад
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Игорь Полчаса назад
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4k
Вадим Игнатьев 38 минут назад
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А причём здесь Россия ? Это цеуеропа. Ихний банк.
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809
!ГЕНнадий 45 минут назад
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Дырок - явно меньше 45%...
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809
!ГЕНнадий 46 минут назад
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А говорят, в России мало автомобилей. Просто, ленятся копать!...
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809
!ГЕНнадий 47 минут назад
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Вот, на святое покусились...

Я в магазине и не найду...
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809
!ГЕНнадий 48 минут назад
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Забота. Чтоб на собачку не упал..
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809
!ГЕНнадий 50 минут назад
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Ку-ка-ре-кууу.......
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!ГЕНнадий 50 минут назад
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Курилам и Сахалину - не повезло.... Близко к мусорке.
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!ГЕНнадий 52 минуты назад
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И все пропускают. Кто из уважения, а кто оторопев....
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809
!ГЕНнадий 53 минуты назад
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Рисковый - Ни стёкла, ни шины не жалко...
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809
!ГЕНнадий 54 минуты назад
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"Кто скажет что это не пандус - пусть бросит в них камень"....
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809
!ГЕНнадий 56 минут назад
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Сменщик спит, пока ты в рейсе...
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!ГЕНнадий 57 минут назад
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У нас ковры выбивают на снегу, на юге с этим - сложнее...
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!ГЕНнадий 58 минут назад
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Глядя на такой ассортимент, и родилась фраза "лучший подарок - Книга"...
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