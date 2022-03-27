20 фото хвостатых хулиганов, которым наглости не занимать

Наши питомцы — сущие хулиганы. Многие из них и дня не могут прожить, чтобы не напроказничать. Хотя они, скорее всего, и не догадываются, что их действия доставляют неприятные хлопоты хозяевам.
Но владельцы домашних животных так любят своих питомцев, что всё им прощают и даже делают памятные фото их проделок, чтобы через какое-то время вспомнить этот момент и посмеяться над ним. В этом материале мы собрали несколько таких поднимающих настроение снимков.
Зачем спать на лежанке, когда гораздо приятнее и интереснее лежать на чистых и аккуратно сложенных полотенцах
Это был последний уцелевший плед в доме
Теперь ни одного без дыр не осталось.
Этот ушастый разбойник добрался-таки до цветного маркера, который хозяева не разрешали ему брать
«Хозяин, это здесь так и лежало, я просто подошел посмотреть, что это»
Она очень старалась убрать за собой в лотке
Теперь хозяину убирать за ней.
Шантаж и угрозы хвостатого
«Человек, если ты сейчас же не дашь мне рыбки и не поиграешь со мной, я переверну этот телевизор! Считаю до трех. Раз… Два…»
Спустя 10 минут, как хозяйка закончила уборку
Любительница воровать носки с невинным взглядом
Похоже, он очень доволен собой
«Человек, посмотри, какой я сильный».
Отрицание своей вины
«Человек, я легла спать сюда с того самого момента, как ты ушел по делам. Я понятия не имею, кто залез в кастрюлю с супом».
Не существует таких преград, которые сдержат любопытных котиков
«Человек? Ты уже вернулся? А я тут… в окошко смотрю».
«А я думал, что это кардиотренажер для меня»
«Хозяин, не благодари меня, я знаю, что я — молодец»
Похоже, он ненавидит Новый год и Рождество
Сражался с невидимыми злыми силами и резко устал
Ну, хоть кому-то из хвостатых хулиганов стыдно за свои разрушительные действия
Лежанки — это недостаточно комфортное место для отдыха и сна, то ли дело перевернутая корзина с игрушками
«Тебе ведь пока не нужна эта кастрюля, хозяйка, я в ней немножко посижу»
Грустный взгляд собаки, у которой три наглых кота отобрали лежанку
Наглости не занимать
«И компьютер мой! И миска моя!»
И это далеко не всё, на что способны питомцы. Некоторые из них умудряются закрывать изнутри входную дверь, когда хозяин вышел на балкон или из дома.
Источник:
АНТИФИШКИ
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