20 фото хвостатых хулиганов, которым наглости не занимать

Но владельцы домашних животных так любят своих питомцев, что всё им прощают и даже делают памятные фото их проделок, чтобы через какое-то время вспомнить этот момент и посмеяться над ним. В этом материале мы собрали несколько таких поднимающих настроение снимков.

Зачем спать на лежанке, когда гораздо приятнее и интереснее лежать на чистых и аккуратно сложенных полотенцах