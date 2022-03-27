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20 фото хвостатых хулиганов, которым наглости не занимать

20 фото хвостатых хулиганов, которым наглости не занимать (21 фото)

Автор:
27 марта 2022 08:55
Сообщество : Животные
Метки: животные   кошка   наглость   подборка   позитив   собака   фото   
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Наши питомцы — сущие хулиганы. Многие из них и дня не могут прожить, чтобы не напроказничать. Хотя они, скорее всего, и не догадываются, что их действия доставляют неприятные хлопоты хозяевам.

Но владельцы домашних животных так любят своих питомцев, что всё им прощают и даже делают памятные фото их проделок, чтобы через какое-то время вспомнить этот момент и посмеяться над ним. В этом материале мы собрали несколько таких поднимающих настроение снимков.


Зачем спать на лежанке, когда гораздо приятнее и интереснее лежать на чистых и аккуратно сложенных полотенцах

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Это был последний уцелевший плед в доме

Теперь ни одного без дыр не осталось.

Этот ушастый разбойник добрался-таки до цветного маркера, который хозяева не разрешали ему брать

«Хозяин, это здесь так и лежало, я просто подошел посмотреть, что это»

Она очень старалась убрать за собой в лотке

Теперь хозяину убирать за ней.

Шантаж и угрозы хвостатого

«Человек, если ты сейчас же не дашь мне рыбки и не поиграешь со мной, я переверну этот телевизор! Считаю до трех. Раз… Два…»

Спустя 10 минут, как хозяйка закончила уборку

Любительница воровать носки с невинным взглядом

Похоже, он очень доволен собой

«Человек, посмотри, какой я сильный».

Отрицание своей вины

«Человек, я легла спать сюда с того самого момента, как ты ушел по делам. Я понятия не имею, кто залез в кастрюлю с супом».

Не существует таких преград, которые сдержат любопытных котиков

«Человек? Ты уже вернулся? А я тут… в окошко смотрю».

«А я думал, что это кардиотренажер для меня»

«Хозяин, не благодари меня, я знаю, что я — молодец»

Похоже, он ненавидит Новый год и Рождество

Сражался с невидимыми злыми силами и резко устал

Ну, хоть кому-то из хвостатых хулиганов стыдно за свои разрушительные действия

Лежанки — это недостаточно комфортное место для отдыха и сна, то ли дело перевернутая корзина с игрушками

«Тебе ведь пока не нужна эта кастрюля, хозяйка, я в ней немножко посижу»

Грустный взгляд собаки, у которой три наглых кота отобрали лежанку

Наглости не занимать

«И компьютер мой! И миска моя!»

И это далеко не всё, на что способны питомцы. Некоторые из них умудряются закрывать изнутри входную дверь, когда хозяин вышел на балкон или из дома.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   кошка   наглость   подборка   позитив   собака   фото   
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homerchik 2 часа назад
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 21 минуту назад
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Василенко Татьяна Час назад
У собак, конечно, мордахи более эмоциональные))) Но и котики тоже прелести! Я свою умницу-красавицу просто обожаю! Обычная дворняжечка, но характер золотой - ласковая, добрая, болтушка разговорчивая, не пакостит никогда...
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