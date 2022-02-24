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Фотограф показала трогательные фото с глухими собаками

Фотограф показала трогательные фото с глухими собаками (11 фото)

Автор:
24 февраля 2022 21:05
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   подборка   собака   собаки   фото   фотографы   
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Даже если ты не такой как все - ты заслуживаешь любви. Американский фотограф под ником greenpawsphotography показала трогательные портреты глухих собак. Часто считается, что дрессировка глухой собаки сложна, и с ними трудно ужиться - но это совсем не так. Даже несмотря на особенности, эти собаки заслуживают любви не меньше.
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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   подборка   собака   собаки   фото   фотографы   
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Максим Максимов 46 минут назад
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ окрас. Прямо собачий "спецназ-камуфляж"
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