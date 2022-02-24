Фотограф показала трогательные фото с глухими собаками

"В этой серии снимков я сфотографировала собак с врожденной глухотой, чтобы показать, насколько они удивительные создания. Конечно, у таких собак есть свои особенности, но они дарят столько любви в ответ. Часто считается, что дрессировка глухой собаки сложна, но их довольно легко дрессировать: вам просто нужно использовать сигналы рук вместо словесных команд. А еще - эти собаки удивительно спокойны во время съемки, поэтому фото получаются такими душевными," - пишет фотограф.