Фотограф показала трогательные фото с глухими собаками

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Даже если ты не такой как все - ты заслуживаешь любви. Американский фотограф под ником greenpawsphotography показала трогательные портреты глухих собак. Часто считается, что дрессировка глухой собаки сложна, и с ними трудно ужиться - но это совсем не так. Даже несмотря на особенности, эти собаки заслуживают любви не меньше.
"В этой серии снимков я сфотографировала собак с врожденной глухотой, чтобы показать, насколько они удивительные создания. Конечно, у таких собак есть свои особенности, но они дарят столько любви в ответ. Часто считается, что дрессировка глухой собаки сложна, но их довольно легко дрессировать: вам просто нужно использовать сигналы рук вместо словесных команд. А еще - эти собаки удивительно спокойны во время съемки, поэтому фото получаются такими душевными," - пишет фотограф.
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