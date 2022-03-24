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Загадочное и нелепое поведение домашних питомцев

Загадочное и нелепое поведение домашних питомцев (17 фото)

Автор:
24 марта 2022 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   кошка   логика   поведение   собака   фото   
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Каждый раз хозяева безуспешно пытаются разгадать секреты этой логики. Но кажется, это просто невозможно!

Владельцы котов и собак обычно проводят с питомцами столько времени, что прекрасно знают все их привычки и повадки. Но иногда поведение животных оказываются настолько странными и нелепыми, что тут же возникают вопросы. Почему вместо уютного домика коты выбирают совок для мусора? Что заставляет пса смотреть в висящую на стене картину?


Когда мы были котятами, без проблем сюда помещались. Что случилось?

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Тётина собака наконец-то поймала свой хвост

Когда отказываешься признавать, что ты не птица

Один из наших псов просто повторяет за другим

Логику котиков невозможно понять, говорили они

Миска моего пса всегда полна свежей воды

Тем не менее, он сидит и царапает стену до тех пор, пока я не включу ему воду, чтобы он мог попить.


Он хотел забраться в стиральную машину, но вдруг на пути встала крышка!

Наверное, он просто думает, что это окно

Друг построил домик для своего кота…

Мой пёс просто решил попить. Вот так

Если я накрыт, меня не видно

Мы сделали для нашей собаки навес

Пока что она не очень хорошо поняла, для чего он нужен.


Да, это самый удобный и понятный способ

Какая большая и мягкая лежанка… Положу-ка голову на пол

Если кусать дверную ручку, то дверь откроется

Полагаю, более удобного положения просто не нашлось

Что ж, возможно, в чём-то питомцы навсегда останутся для нас загадочными. И тем интереснее!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   животные   кошка   логика   поведение   собака   фото   
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