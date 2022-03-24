Загадочное и нелепое поведение домашних питомцев

Владельцы котов и собак обычно проводят с питомцами столько времени, что прекрасно знают все их привычки и повадки. Но иногда поведение животных оказываются настолько странными и нелепыми, что тут же возникают вопросы. Почему вместо уютного домика коты выбирают совок для мусора? Что заставляет пса смотреть в висящую на стене картину?

Когда мы были котятами, без проблем сюда помещались. Что случилось?