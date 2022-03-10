Забавная реакция животных на обычные события

Мы, конечно, всегда знали, что животные, особенно домашние, склонны приукрашивать свои эмоции, но каждый раз, когда ваш пёс сходит с ума, встречая вас с работы, а кот подпрыгивает на километр вверх от вида огурца, невозможно не впечатлиться. Как же здорово, что способность зверей из раза в раз отыгрывать свои эмоции на 200% отлично передаётся через смазанные (из-за резкости их движений) фотографии.





1. Мы прикрепили оленьи рога на нашу собаку. Это была её реакция