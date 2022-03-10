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Забавная реакция животных на обычные события

Забавная реакция животных на обычные события (16 фото)

Автор:
10 марта 2022 10:26
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   животные   забавно   кошка   прикол   собака   фото   
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Надо отметить, что их реакции на окружающий мир отличаются не только отыгрышем, но и разнообразием.


Мы, конечно, всегда знали, что животные, особенно домашние, склонны приукрашивать свои эмоции, но каждый раз, когда ваш пёс сходит с ума, встречая вас с работы, а кот подпрыгивает на километр вверх от вида огурца, невозможно не впечатлиться. Как же здорово, что способность зверей из раза в раз отыгрывать свои эмоции на 200% отлично передаётся через смазанные (из-за резкости их движений) фотографии.



1. Мы прикрепили оленьи рога на нашу собаку. Это была её реакция

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2. Реакция моего кота на его новый корм

3. Реакция нашей новой собаки, взятой из приюта, когда её спрашивают, хорошая ли она девочка

4. К мне в гости приехали младшие братья и сёстры — реакция кота

5. Эмоция моего пса на проявление любви

6. Мой кот впервые очутился на улице

На морде всё написано!

7. Я запечатлел четыре этапа того, как моя собака постепенного поняла, что у меня нет лакомства


8. Моя жена купила костюм для нашей собаки. Он был слишком мал, поэтому мы отдали его кошке


Она, видно, в восторге!


9. Реакция пса моего парня на щеночка


И, соответственно, реакция щеночка на пса!


10. Эмоция собаки, которая уронила свой любимый мяч


11. Реакция каждой собаки, когда она видит еду


А вот парень на заднем плане явно сомневается, что она им достанется.


12. Собака после взаимодействия со статическим электричеством. Посмотрите на реакцию её друга


13. Реакция моей собаки на возможное получение вкусняшки


14. Мне удалось запечатлеть реакцию моей кошки, когда мой парень впервые попытался взять её на руки


НЕ-ТРОЖ-МЕ-НЯ!


15. Реакция моего пса на шуршащую под ногами траву. Он впервые видит снег.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция   Юмор   животные   забавно   кошка   прикол   собака   фото   
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