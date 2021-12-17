Мы привыкли думать, что коты ужасно ладят с собаками — не зря же у них даже в мультиках обычно не слишком тёплые отношения! Но те люди, в чьём доме живут одновременно кошки и псы, знают, что вообще-то они очень даже неплохо уживаются вместе, а порой даже становятся крепкими друзьями. Домашние питомцы выручают друг друга, поддерживают, копируют повадки и всячески демонстрируют, что вместе им веселей!

Самое главное — это взаимовыручка