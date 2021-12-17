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Настоящая дружба между кошкой и&nbsp;собакой

Настоящая дружба между кошкой и собакой (17 фото)

Автор:
17 декабря 2021 08:51
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   дружба   животные   кошка   милота   подборка   собака   фото   
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17

Оказывается, выражение "как кошка с собакой" может иметь совершенно другой смысл и выглядеть как абсолютная идиллия.

Мы привыкли думать, что коты ужасно ладят с собаками — не зря же у них даже в мультиках обычно не слишком тёплые отношения! Но те люди, в чьём доме живут одновременно кошки и псы, знают, что вообще-то они очень даже неплохо уживаются вместе, а порой даже становятся крепкими друзьями. Домашние питомцы выручают друг друга, поддерживают, копируют повадки и всячески демонстрируют, что вместе им веселей!


Самое главное — это взаимовыручка

×
×

Дай пять!

Они всё время выглядят так, как будто я им мешаю

Настоящие друзья дополняют друг друга

Наш кот почти привык к такому потоку любви

Вот это взгляд

Просто хочу найти кого-то, кто будет смотреть на меня так же!

Наш пёс болеет, и кот изо всех сил старается его подбодрить

Ещё один яркий пример командной работы

Наша собака присоединяется ко всем кошачьим играм

Почему бы вместе не приодеться?

Наш котопёс

Поймал момент дружеского поцелуя

Все их отношения в одном фото.

Время игр

Каждый раз, когда звонят в дверь…

Братья уснули

Всё так, это мой лучший друг!

Вот такие трогательные связи могут образоваться между котами и собаками!

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Метки: домашний питомец   дружба   животные   кошка   милота   подборка   собака   фото   
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