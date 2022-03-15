Смешные корги, которые не скрывают своих эмоций

Корги - любимчики многих, и понятно, почему! Ведь эти маленькие пушистики украдут сердце любого встречного. А ещё - они иногда бывают очень эмоциональными и драматичными товарищами. Посмотрите на эти смешные кадры, и убедитесь в этом.

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"Всем лень вставать рано в понедельник" 0 Источник:

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Система наблюдения 0 Источник:

Пушистый нянь 0 Источник:

"Я не прощу тебе, что ты купила такой кошелёк!" 0 Источник:

"Палитра эмоций моего корги" 0 Источник:

"Никаких фоток!" 0 Источник:

"Мать, ты что такое купила?" 0 Источник:

"Наш пес не очень рад тому, что мы взяли щенка" 0 Источник:

"Ты что, издеваешься?" 0 Источник:

Самое обычное семейное фото 0 Источник:

Когда устал гулять 0 Источник:

У - удобство 0 Источник:

"Решила сделать фото со своим корги, а он уснул" 0 Источник:

Две булочки 0 Источник:

Кто-то не одобряет новые носочки 0 Источник:

"Вот как наш корги относится к соседскому псу" 0 Источник:

Когда понял, что прыгать в ванну - плохая идея 0 Источник:

"Наш корги не очень любит фотографироваться" 0 Источник:

"Опять они надо мной подшучивают!" 0 Источник:

Сколько счастья от плавания! 0 Источник:

"Корги из соседней машины следит за мной" 0 Источник:

Лучший ваш подарочек - это я 0 Источник:

"Хозяин, я не одобряю этих людей" 0 Источник:

"Подловила смешной момент" 0 Источник:

Тренировка шпагата 0 Источник:

Наверное, так удобно 0 Источник:

"Кажется, мой пес не в восторге от снега" 0 Источник:

Короли драмы 0 Источник: