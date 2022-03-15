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Смешные корги, которые не скрывают своих эмоций

Смешные корги, которые не скрывают своих эмоций (30 фото)

Автор:
15 марта 2022 21:29
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   корги   подборка   смешные животные   собака   собаки   фото   
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30
Корги - любимчики многих, и понятно, почему! Ведь эти маленькие пушистики украдут сердце любого встречного. А ещё - они иногда бывают очень эмоциональными и драматичными товарищами. Посмотрите на эти смешные кадры, и убедитесь в этом.
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Метки: Питомцы   животные   корги   подборка   смешные животные   собака   собаки   фото   
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Павел 41 минуту назад
Красавцы!!!!!! И МИЛАШКИ!!!
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