Женские образы 1940-1950-х годов на снимках гениальной Нины Лин

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Фотограф Нина Лин (Nina Leen) родилась в Российской империи. Она жила в Германии, Италии и Швейцарии, а потом переехала в США. Её жизнь была окутана тайнами. Когда в 1995 году Лин умерла, поблизости не оказалось никого, кто бы смог назвать её точный возраст. Фотографии Лин более 50 раз появлялись на обложке журнала Life. Лучшие из её работ представлены в нашей подборке.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: история люди мир фотографии
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