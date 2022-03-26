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Женские образы 1940-1950-х годов на снимках гениальной Нины Лин

Женские образы 1940-1950-х годов на снимках гениальной Нины Лин (20 фото)

Автор:
26 марта 2022 21:43
Метки: история   люди   мир   фотографии   
353
20
Фотограф Нина Лин (Nina Leen) родилась в Российской империи. Она жила в Германии, Италии и Швейцарии, а потом переехала в США. Её жизнь была окутана тайнами. Когда в 1995 году Лин умерла, поблизости не оказалось никого, кто бы смог назвать её точный возраст. Фотографии Лин более 50 раз появлялись на обложке журнала Life. Лучшие из её работ представлены в нашей подборке.
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Источник:

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Метки: история   люди   мир   фотографии   
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1  комментарий
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Сергей 5 часов назад
Ничего гениального не рассмотрел. Есть несколько атмосферных фото, остальное - стандартный глянец.
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