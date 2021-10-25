Лучшие фото со всего мира по версии Siena International

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Международная премия Siena International Photo Awards из года в год выбирает лучшие фотографии в разных категориях и с разных уголков мира. Категории включают уличную фотографию, природу, общество, и другие. В этом году в конкурсе на звание лучших приняли участие десятки тысяч изображений, представленных фотографами из 163 стран.
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Продавец шаров на Бишва Иджтима - ежегодном собрании мусульман в Тонги, Бангладеш. Фотограф France Leclerc
Освобождение акулы, которая врезалась в клетку с тремя туристами. Никто не пострадал. Фотограф Alex Lindbloom
Африканские фермеры, перевозящие товары, несут огромные убытки в сезон дождей - их машины часто застревают в дороге. Монровия, Западная Африка. Фотограф Hannah Maule-ffinch
Отец мальчика потерял ногу во время взрыва бомбы на рынке в Сирии. Его сын родился без нижних или верхних конечностей из-за врожденной патологии - его мать была вынуждена принимать опасные для ребенка лекарства из-за отравления газом
Фотограф Mehmet Aslan, Турция.
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