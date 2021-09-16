Жизнь городов: финалисты фотоконкурса Urban Photo Awards 2021

Международный конкурс Urban Photo Awards каждый год собирает тысячи работ на городскую тематику от фотографов со всех уголков мира. В этом году конкурс также собрал множество работ, в которые фотографы вложили свой глубокий смысл. Недавно жюри объявило лучшие снимки в нескольких категориях, включая портреты и сцены из городской жизни. Победителей конкурса объявят в октябре, а пока - взглянем на финалистов.

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"Его собственный мир", фотограф Amir Arabshahi 0 Источник:

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"В прыжке со временем", фотограф Takrim Ahmed 0 Источник:

"Дружба", Berlin Aydin 0 Источник:

Фотограф Maude Bardet 0 Источник:

"Последний поезд", Md. Enamul Kabir 0 Источник:

Фотограф Giulio Cesare Grandi 0 Источник:

Фотограф Istvan Kerekes 0 Источник:

Фотограф Paul Kessel 0 Источник:

"Дисбаланс", Tmi Lemmetti 0 Источник:

Фотограф Szymon Lewinski 0 Источник:

"Под красным небом", фотограф Nayeem Siddiquee 0 Источник:

"Автопортрет", Giancarlo Staubmann 0 Источник:

"Зимние развлечения", Людмила Степнова 0 Источник:

Фотограф John Twiname 0 Источник:

"Бегун", Marcel Van Balken 0 Источник:

Фотограф Maria Pansini 0 Источник:

Фотограф Stanley Robben 0 Источник:

"Жизнь кипит", Forrest Walker 0 Источник:

Фотограф Joseph Ford 0 Источник:

"Всё на своих местах", Sitichai Maikupandin 0 Источник: