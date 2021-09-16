Жизнь городов: финалисты фотоконкурса Urban Photo Awards 2021

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Международный конкурс Urban Photo Awards каждый год собирает тысячи работ на городскую тематику от фотографов со всех уголков мира. В этом году конкурс также собрал множество работ, в которые фотографы вложили свой глубокий смысл. Недавно жюри объявило лучшие снимки в нескольких категориях, включая портреты и сцены из городской жизни. Победителей конкурса объявят в октябре, а пока - взглянем на финалистов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: города жизнь люди мир фото фотографии фотографы фотоконкурс
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