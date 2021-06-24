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Супруги с самой большой разницей в росте побили рекорд Гиннесса

Супруги с самой большой разницей в росте побили рекорд Гиннесса (11 фото)

Автор:
24 июня 2021 21:03
Сообщество : Истории
Метки: истории   история   любовь   люди   мир   рекорд гиннеcса   рекорды   фото   
264
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Пара британцев - 33-летний Джеймс Ластед и его супруга, 27-летняя Хлоя, - стали рекордсменами Гиннесса в разнице по росту. Разница в росте между ними составляет 57 сантиметров, при этом рост Джеймса - 110 сантиметров. Удивляет не только этот факт, но и ежедневный быт пары, о котором они поделились в интервью.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   история   любовь   люди   мир   рекорд гиннеcса   рекорды   фото   
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18k
Ego sum qui sum Час назад
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Свирепый Бамбр 40 минут назад
Унылая парочка...
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13k
Агент Безопасной Национальности 50 минут назад
Парень, конечно, молодец, на позитиве...но называть его жену "красавица" - это уж чересчур толерантно
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580
krokodilov Час назад
похоже в корень пошёл
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328
Елена Букреева Час назад
Я ее понимаю. Для большинства мужчин она второсортная толстушка, а для этого ангел, который снизошёл до его ущербности. Тем более, парень работает актером, нормально зарабатывает.
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