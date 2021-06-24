Супруги с самой большой разницей в росте побили рекорд Гиннесса

Джеймс признается, что он поначалу сомневался, что когда-нибудь женится, но Хлоя перевернула все его представления и полюбила таким, какой он есть: "Однажды я пришел к пониманию того, что карликовость не владеет мной - это я владею своей карликовостью. Я понял, что я такой же, как все остальные, и просто решил прожить эту жизнь по-крупному, но в маленьком теле," - говорит Джеймс.