Супруги с самой большой разницей в росте побили рекорд Гиннесса

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Пара британцев - 33-летний Джеймс Ластед и его супруга, 27-летняя Хлоя, - стали рекордсменами Гиннесса в разнице по росту. Разница в росте между ними составляет 57 сантиметров, при этом рост Джеймса - 110 сантиметров. Удивляет не только этот факт, но и ежедневный быт пары, о котором они поделились в интервью.
33-летний Джеймс Ластед и его супруга, 27-летняя Хлоя, живут в английском Уэльсе. Книга рекордов Гиннесса недавно признала их семейной парой с самой большой разницей в росте - 57 сантиметров. Рост мужа составляет 110 см, а его жены 167 см. Ребята познакомились несколько лет назад в пабе через общих друзей, а в 2016 году поженились.
Джеймс - один из самых низкорослых людей Великобритании. Он работает актером, и у него с рождения редкий тип карликовости, известный как диастрофическая дисплазия. Но это не помешало ему завоевать сердце красавицы-жены и даже стать отцом. Два года назад у супругов родилась дочка по имени Оливия - девочка не унаследовала карликовость папы.
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Хлоя призналась, что в прошлом ее больше привлекали высокие мужчины, но все изменилось, когда она встретила Джеймса. "У каждого есть "свой" человек, и никогда не знаешь заранее, как он будет выглядеть. Надеюсь, наша с Джеймсом история любви покажет многим, что никогда не стоит судить о книге по ее обложке, и у каждой пары есть своя сокровенная история," - говорит девушка.
Джеймс признается, что он поначалу сомневался, что когда-нибудь женится, но Хлоя перевернула все его представления и полюбила таким, какой он есть: "Однажды я пришел к пониманию того, что карликовость не владеет мной - это я владею своей карликовостью. Я понял, что я такой же, как все остальные, и просто решил прожить эту жизнь по-крупному, но в маленьком теле," - говорит Джеймс.
Пара с улыбкой рассказала о том, что во время свадебной церемонии Джеймс залез на стремянку у алтаря, чтобы поцеловать новоиспеченную жену. С тех пор ребята часто практикуют такое в быту - дома у них тоже есть стремянка. Хлоя рассказывает, что Джеймс часто шутит о своем росте и не испытывает ни капли дискомфорта по этому поводу.
Пара также вспомнила смешной случай в ресторане, когда они еще встречались. Когда ребята сели за столик, официантка вручила Джеймсу детскую книжку-раскраску и цветные карандаши, приняв его за ребенка. Только когда она услышала низкий голос Джеймса, сразу поняла свою досадную ошибку. Но Джеймс с Хлоей только посмеялись над этим случаем, и вспоминают его с улыбкой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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