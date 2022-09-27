30 бытовых моментов, от которых можно прийти в бешенство

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Интернет-сообщество Mildly Infuriating Images — место, где люди делятся своим гневом, разочарованием и раздражением на какие-то конкретные вещи. Например, неровно положенную плитку, криво повешенные картины, постоянные "косяки" доставщиков и т. п. У каждого свои триггеры, вызывающие легкую ярость...
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2. "Apple - сплошное разочарование. У меня три устройства от одной компании и для всех разные кабели для зарядки"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
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Нет, не так...
А это просто ЖАДНОСТЬ.
В случае сковородки для печенья пластины вынимаются для мойки.
А в случае люков - дать по рукам тому кто их вынимал и заставить положить правильно.
Матрица-пуансон - только для орешков