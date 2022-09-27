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30 бытовых моментов, от которых можно прийти в бешенство

30 бытовых моментов, от которых можно прийти в бешенство

Автор:
27 сентября 2022 16:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бесит   зачем так...   и такое бывает   раздражает   раздражители   то что раздражает   фейлы   это бесит   
1980
31
Интернет-сообщество Mildly Infuriating Images — место, где люди делятся своим гневом, разочарованием и раздражением на какие-то конкретные вещи. Например, неровно положенную плитку, криво повешенные картины, постоянные "косяки" доставщиков и т. п. У каждого свои триггеры, вызывающие легкую ярость...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   бесит   зачем так...   и такое бывает   раздражает   раздражители   то что раздражает   фейлы   это бесит   
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17  комментариев
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7k
Владимир 2 часа назад
Открыли люки, а затем положили, как положили. А фраза "Как можно было сделать свою работу настолько плохо?" относится, к тем, кто люки отерывал.
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9k
Vampire 24 минуты назад
Бывает ломаешь голову на египетских раскопках, ломаешь, а потом увидел фишки. Вот оно решение!
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120
Sata33 48 минут назад
как можно умудриться так заточить карандаши ?
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1k
vijilante 50 минут назад
За пиццу #22 повару (ну или кто там её эдак разогрел) надо ипало набить. Много раз - десять !
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1k
Тупняк 58 минут назад
Комментарий к фото
Заказали пиццу 4 сыра. 1 кусок должен быть плюс-минус 80 граммов.
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13k
jungar Час назад
Комментарий к фото
переверни
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13k
Kristian Час назад
Хм, а вот действительно зачем розетка на потолке, ну в детском саду, в психушке, в месте, где электроприборами, можно пользоваться только авторизированным специалистам, я ещё понимаю, но в гостиничном номере? Непонятно
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
А это уже маркетинг+жадность.
Нет, не так...
А это просто ЖАДНОСТЬ.
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120
Sata33 ♚ Мрачный Жнец ♚ 46 минут назад
ну там можно совсем старую зарядку вписать )))
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3k
Сергей Семенов 2 часа назад
Несколько случаев, когда нужно перевернуть вкладыш.
В случае сковородки для печенья пластины вынимаются для мойки.
А в случае люков - дать по рукам тому кто их вынимал и заставить положить правильно.
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131
Михаил Трям 4 минуты назад
Может вкладыш не цельный, а составной: "база" с отверстиями и 4 формы (фото крупнее: https://i.redd.it/qjn8jmeotlz41.jpg)https://i.redd.it/qjn8jmeotlz41.jpg). Если так, то - вынимаем формы, вынимаем базу, переворачиваем базу и вставляем обратно, вставляем формы, проблема решена.
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
Очевидно же, что эти люки неправильно закрыты, возможно специально для фото.
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