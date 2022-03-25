16 крышесносных переписок, от которых никто не застрахован

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Благодаря социальным сетям мы можем оставаться на связи и делиться историями из жизни в режиме онлайн 24 на 7. Можно создавать группы, общие чаты, но старые добрые переписки в личных сообщениях и СМС еще никто не отменял. Перед вами 16 переписок, которые нарочно не придумаешь.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Вопросительный знак пробовал ставить?
А такие люди кроме соцсетей и мессенджеров ничего не читают.
Чтобы предупредить окружающих о маневре.