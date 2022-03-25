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16 крышесносных переписок, от которых никто не застрахован

16 крышесносных переписок, от которых никто не застрахован (17 фото)

Автор:
25 марта 2022 16:02
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   картинки   переписки   смешно   смс   смски   фото   
4004
17

Благодаря социальным сетям мы можем оставаться на связи и делиться историями из жизни в режиме онлайн 24 на 7. Можно создавать группы, общие чаты, но старые добрые переписки в личных сообщениях и СМС еще никто не отменял. Перед вами 16 переписок, которые нарочно не придумаешь.

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Источник:

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Метки: диалоги   картинки   переписки   смешно   смс   смски   фото   
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18  комментариев
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109
mosazer 2 часа назад
Про ДТП с пальцем в носу... прям улыбнуло)))
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43k
SinigamiRuuk 13 минут назад


Вопросительный знак пробовал ставить?
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62k
Андрей 16 минут назад

А такие люди кроме соцсетей и мессенджеров ничего не читают.
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10k
Andrey Jigan Полчаса назад
А чего по правде кнопка обозначает??? Очень любопытно

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19k
Will2006 Полчаса назад
Секрет удачного брака

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3k
Dimon_ 45 минут назад
фантазия)
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9k
Васильевна Час назад
А еще секрет удачного брака, это когда жена не может выбрать, какую из вещей выбрать в качестве подарка от мужа, а муж говорит: "Бери обе".
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2k
Rodaslav Час назад
Мне последняя больше всего зашла.
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Спелая кукурузинка

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