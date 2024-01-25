Смешные СМС-переписки, которые нарочно не придумаешь

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Общение в соцсетях и мессенджерах - обычная часть жизни. Порой в онлайне может произойти столько всего: от ситуаций с непониманием и откровенным юмором. Собрали тут весёлые диалоги для настроения.
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Но ты же придумала эту херь....
-Дай мне попить, а то так жрать охота, аж переночевать негде!
А вот согреть как он ее должен, если это, скажем, ранняя осень и отопление еще не работает? Включит обогреватель? Или типа водки нальет???