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Смешные СМС-переписки, которые нарочно не придумаешь

Смешные СМС-переписки, которые нарочно не придумаешь

Автор:
25 января 2024 08:09
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   забавно   переписки   смс   смс переписки   фото   
4600
15

Общение в соцсетях и мессенджерах - обычная часть жизни. Порой в онлайне может произойти столько всего: от ситуаций с непониманием и откровенным юмором. Собрали тут весёлые диалоги для настроения.

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Метки: диалоги   забавно   переписки   смс   смс переписки   фото   
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13  комментариев
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5k
Харон 2 часа назад
" СМС-переписки, которые нарочно не придумаешь"

Но ты же придумала эту херь....
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5k
Хачик 2 минуты назад
Как в анекдоте...

-Дай мне попить, а то так жрать охота, аж переночевать негде!
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11k
Гур 15 минут назад
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59k
dima423 49 минут назад
Комментарий к фото
поурчал, накончал и слинял...)
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23k
BiZ 57 минут назад
Комментарий к фото
а когда отец проглотил флешку, дети стали звать его папка с файлами
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13k
Cornho 2 часа назад
Не совсем понятно, сообщения от девушки тут справа или слева?

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