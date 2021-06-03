Прикольные и неожиданные СМС-переписки

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Каждый день мы обмениваемся сообщениями в соцсетях, смсками и деловыми письмами. Мы собрали примеры забавных переписок, в которых много забавных, нелепых и курьезных моментов.
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И Шерлок из нее конечно слабоватый. Чтобы выработать привычку автоматически смотреть на определённую стену, на которой висят часы надо жить в той квартире чаще чем дома. А она только заметила))
Из технологий пришло только - "отъём честно нажитого", лишение будущего...
Из этого высморка вывод один надо более жёсткого президента чем Путин, но под присмотром Путина!
Путин хорош на внешнем, его этому учили в КГБ,
На внутреннем фронте даёт слабину...
Переделанный боян, вообще-то...