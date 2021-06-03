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Прикольные и неожиданные СМС-переписки

Прикольные и неожиданные СМС-переписки (17 фото)

Автор:
03 июня 2021 08:12
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   переписки   прикол   смешно   смешные переписки   смс   фото   
61248
17
Каждый день мы обмениваемся сообщениями в соцсетях, смсками и деловыми письмами. Мы собрали примеры забавных переписок, в которых много забавных, нелепых и курьезных моментов.
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Метки: диалоги   переписки   прикол   смешно   смешные переписки   смс   фото   
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49  комментариев
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141k
Павел День назад
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2k
Nigilist 16 минут назад
Не повезло с именем девушке


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2k
neutrino 17 минут назад
Кароши!
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9k
lon Час назад
Сегодня норм пост !!
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11k
net 6 часов назад
Засек время по стене, на которой нет часов)) магия.
И Шерлок из нее конечно слабоватый. Чтобы выработать привычку автоматически смотреть на определённую стену, на которой висят часы надо жить в той квартире чаще чем дома. А она только заметила))
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2k
andrey morozov 15 часов назад
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Комментарий удален
−13
729
Денис 17 часов назад
Бред выдуманный.
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−228
ЦСКА 18 часов назад
Да, Ельцин реально подарил стране свободу переписки и технологии. А то сейчас под железным занавесом телеграммы бы отправляли во славу партии, как сейчас в северной корее.
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420
горжусь дедами, за их победу... ЦСКА 17 часов назад
Для коня странная логика... Ёлкин развалил Союз, пнул под задницу Горбатого который дал стране свободу переписки, гласность и перестройку, отменил железный занавес...
Из технологий пришло только - "отъём честно нажитого", лишение будущего...
Из этого высморка вывод один надо более жёсткого президента чем Путин, но под присмотром Путина!
Путин хорош на внешнем, его этому учили в КГБ,
На внутреннем фронте даёт слабину...
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8k
Vlad 18 часов назад
Проблема пельмени варить... закипело - бросай, всплыло - снимай. При чем тут часы на стенке?
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1k
Провокатор 22 часа назад
Чёта не понял, а зачем время засекать, когда пельмени варишь? Всплыли, ещё чутка поварил и готово.
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420
горжусь дедами, за их победу... Провокатор 17 часов назад
Правильно, после всплытия 7 минут в кипящей воде.
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402
Yuri Провокатор 14 часов назад
Там по стене побежали тараканы из головы девушки. Он их заметил. )
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31
Max Fm горжусь дедами, за их победу... 9 часов назад
И получите кашу а не пельмени
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141k
Павел День назад
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Комментарий удален. Причина: порнография
141k
402
Yuri scorpick 14 часов назад
Админы кайф обламыыают ((
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489
Игорь Меншиков День назад
Я тоже живу за мкадом))))
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8k
GRuslan День назад
Про "на денег, но не трать" надо взять на заметку.))) жена постоянно просит денег, дам, куда деваться, но у меня теперь тоже будет небольшая просьба))
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13k
эмосурикат прямоползающий День назад
последнее огонь
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7k
Ysik День назад
Ситуация с отчисленным парнем мне меня напомнила, в студенческие годы. Поступал в универ в 2003г. Тогда можно было попробовать поступить в неограниченное количество вузов с копией документов. Начал с института в родном городе, у него не очень хорошая слава, поэтому сдал экзамены на всякий случай, вдруг в других не пройду. В итоге все же поступил в столицу, куда и отнес оригиналы документов. И только в конце первого полугодия, мне на почту на бланке вуза в родном городе, пришло письмо о том, что если я не сдам оставшиеся экзамены меня отчислят, хотя я там появлялся только на вступительных экзаменах. Оказывается я там числился и даже автоматом парочку зачетов сдал.
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