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15 СМС-переписок с забавным финалом

15 СМС-переписок с забавным финалом

Автор:
27 сентября 2022 12:13
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   переписки   прикол   смешно   смс   смс собщения   сообщения   
2135
16

Если вы думали, что у вас порой случаются нелепые диалоги, то герои нашей подборки точно дадут вам фору на 100 очков вперед.

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Источник:

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Метки: диалоги   переписки   прикол   смешно   смс   смс собщения   сообщения   
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Григорий 50 минут назад
влетел пицеед.
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Спелая кукурузинка

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