15 СМС-переписок с забавным финалом

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Если вы думали, что у вас порой случаются нелепые диалоги, то герои нашей подборки точно дадут вам фору на 100 очков вперед.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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