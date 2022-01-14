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Веселые СМС-переписки, читать которые нужно от начала и до конца, чтобы уловить смысл

Веселые СМС-переписки, читать которые нужно от начала и до конца, чтобы уловить смысл (19 фото)

Автор:
14 января 2022 11:35
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   переписки   смешно   смешные переписки   смс   фото   
1668
19

Настроение перед выходными поднимаем с помощью подборки сообщений. Мы, люди, настолько непредсказуемые, что даже простой диалог можем превратить в мини-стендап!

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А как часто у вас случаются смешные диалоги?

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Метки: диалоги   переписки   смешно   смешные переписки   смс   фото   
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1k
Anton Chigurh 8 минут назад
Капитан Чипчык )))))
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2k
Дмитрий 8 минут назад
Мля про робот-пылесос просто 300% =)
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65
eutace Дмитрий Минуту назад
легче бабушку закрыть в комнате, она и приберёт ))))
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