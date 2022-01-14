Веселые СМС-переписки, читать которые нужно от начала и до конца, чтобы уловить смысл

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Настроение перед выходными поднимаем с помощью подборки сообщений. Мы, люди, настолько непредсказуемые, что даже простой диалог можем превратить в мини-стендап!
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А как часто у вас случаются смешные диалоги?
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