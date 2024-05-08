FISHKINET
Сообщество Юмор 18831 пост • 3686 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Автозамена жжёт: 13 сообщений, которые пошли не по плану

Автозамена жжёт: 13 сообщений, которые пошли не по плану

Автор:
08 мая 2024 14:54
Сообщество : Юмор
Метки: автозамена   диалоги   забавно   замена   опечатка   смешно   смс   т9   фото   
1828
14

Порой современные технологии, которые должны облегчать нам жизнь - её в итоге только усложняют. Так, автозамена и т9 натурально подставляют, заставляя попадать в неловкие ситуации во время общения. Одна неверная буква может изменить всё!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: автозамена   диалоги   забавно   замена   опечатка   смешно   смс   т9   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Карлсончек 43 минуты назад
Т9, опечатки. Я помню, как на кнопочном телефоне не глядя смс набирали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
760
Ви 13 минут назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1669 постов (1621 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73295



Другие посты автора
Популярное в сообществах
За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать
За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать
Типичные девушки 90-х: стиль и образ жизни
Типичные девушки 90-х: стиль и образ жизни
Набирающие популярность в сообществах
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Первый пилотируемый старт корабля Boeing Starliner
Первый пилотируемый старт корабля Boeing Starliner
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео)
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#машина#интересное#кот#забавно#Автовсячина#истории#США#фильм
#животные#автомобили#история#факты#аварии#интересно#полиция#нападение#собака#кино
#Прикол#автомир#в мире#Юмор#ДТП#авто аварии#кошка#позитив#Россия#улыбнуло
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха СМС-переписки, суть которых понятна только в финале диалога СМС-переписки, суть которых понятна только в финале диалога Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей Забавные и нелепые опечатки, которые ставят людей в тупик Забавные и нелепые опечатки, которые ставят людей в тупик 16 крышесносных переписок, от которых никто не застрахован 16 крышесносных переписок, от которых никто не застрахован

На что жалуетесь?

Вернуться