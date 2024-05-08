Автозамена жжёт: 13 сообщений, которые пошли не по плану

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Порой современные технологии, которые должны облегчать нам жизнь - её в итоге только усложняют. Так, автозамена и т9 натурально подставляют, заставляя попадать в неловкие ситуации во время общения. Одна неверная буква может изменить всё!
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