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Смешные СМС-переписки, которые зарядят вас позитивом

Смешные СМС-переписки, которые зарядят вас позитивом (19 фото)

Автор:
03 апреля 2021 07:31
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   общение   переписки   прикол   смешно   смс   сообщения   фото   
4168
19
Веселые сообщения и диалоги с неожиданным финалом - все это вы найдете внутри поста. Порция юмора для хорошего настроения!
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Метки: диалоги   общение   переписки   прикол   смешно   смс   сообщения   фото   
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27k
Acu900 Час назад
Комментарий к фото
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80k
Taras Kozalupko 10 минут назад
Родившийся уже в российском Питере никогда не по бывает в советском Ленинграде

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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 40 минут назад
Было бы здорово, если бы было поменьше баянов...
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−1
17k
Anna Час назад
уже все телефоны сломались, с которых отправляли эти сообщения
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B7243 Anna 45 минут назад
Прекрасная аллегория к слову баян.
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