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Ленивый и ещё ленивее: наглядные иллюстрации этой приятной черты личности

Ленивый и ещё ленивее: наглядные иллюстрации этой приятной черты личности (18 фото)

Автор:
25 марта 2022 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   креатив   лень   подборка   фантазия   фото   
4247
18

Принято считать, что лень – это исключительно отрицательное качество. Но, с другой стороны, она двигатель прогресса. Ведь если поручить действительно ленивому человеку сделать что-то важное, он ожидаемо сделает всё так, чтобы не напрягаться.

Каждодневная суета – уборка, готовка, поход в магазин отнимает массу сил и энергии. Между тем как их можно потратить на себя – отдых и приятное ничегонеделание. Поэтому между высшим проявлением лени и изобретательностью буквально один шаг.

После полуметра снег сам отвалится

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Как приятно лениться


Быстро прикинул, как в интерьере будет смотреться ковер


Один в один. И зачем тратить время на поиски костюма для маскарада?


Работаем работу, не выходя из машины


Романтичный лентяй или ленивый романтик?

Муж ежегодно преподносит жене одну и ту же открытку на все праздники.


Если есть колёса, значит, они должны ездить и возить


Как-то так


Зачем напрягаться и тянуться к ноутбуку?


Специалист по лени, достигший просветления


Слишком долго упаковывать этот презент. Достаточно просто обозначить его праздничность маленьким кусочком подарочной бумаги


Котик, выключи свет. Я покажу где


А потом котейка и кофе начнёт по утрам варить.


Когда надо присматривать за выпечкой, но бегать на кухню не хочется


Мусор, собирайся, поехали


Питомцу охота гулять, а хозяину нет

А вы гордитесь какими-то выдающимися проявлениями лени, облегчившими жизнь?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   креатив   лень   подборка   фантазия   фото   
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11  комментариев
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13k
Сергей 3 часа назад
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Ivan 58 секунд назад
Закон профессионального лентяя: «Не откладывай на послезавтра то, что можно сделать завтра, а если хочешь отдохнуть сегодня, то вчерашние дела сделай позавчера!»

© Спартак Ахметов
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7k
a_komolow 37 минут назад
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895
iKrek Час назад
Любая открытка с текстом "Поздравляю!" или "С праздником!" является многофункциональной. А то придумали, блин, ещё время тратить на чтение и выбор нужного пункта. Плюс галочку ставить - это уже перебор.
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1k
perekrestok 3 часа назад
Лентяй хочет хорошо жить и при этом ничего не делать. Именно поэтому он все обдумает, проверит и сделает с первого раз хорошо и правильно. Так что имеет место быть парадокс - лентяи лучшие работники. И прошу не путать нас с бездельниками и разгильдяями.
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16k
Alex ASK 4 часа назад
Открытка замечательна

Напомнило:

Ссылка coub.com
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443
WadDad 4 часа назад
Последнюю заберу! Где купить?
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2k
Григорий Водениктов 4 часа назад
много функциональная открытка интересный ход
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GoodNeon

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