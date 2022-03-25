Ленивый и ещё ленивее: наглядные иллюстрации этой приятной черты личности

Принято считать, что лень – это исключительно отрицательное качество. Но, с другой стороны, она двигатель прогресса. Ведь если поручить действительно ленивому человеку сделать что-то важное, он ожидаемо сделает всё так, чтобы не напрягаться.
Каждодневная суета – уборка, готовка, поход в магазин отнимает массу сил и энергии. Между тем как их можно потратить на себя – отдых и приятное ничегонеделание. Поэтому между высшим проявлением лени и изобретательностью буквально один шаг.
После полуметра снег сам отвалится
Как приятно лениться
Быстро прикинул, как в интерьере будет смотреться ковер
Один в один. И зачем тратить время на поиски костюма для маскарада?
Работаем работу, не выходя из машины
Романтичный лентяй или ленивый романтик?
Муж ежегодно преподносит жене одну и ту же открытку на все праздники.
Если есть колёса, значит, они должны ездить и возить
Как-то так
Зачем напрягаться и тянуться к ноутбуку?
Специалист по лени, достигший просветления
Слишком долго упаковывать этот презент. Достаточно просто обозначить его праздничность маленьким кусочком подарочной бумаги
Котик, выключи свет. Я покажу где
А потом котейка и кофе начнёт по утрам варить.
Когда надо присматривать за выпечкой, но бегать на кухню не хочется
Мусор, собирайся, поехали
Питомцу охота гулять, а хозяину нет
А вы гордитесь какими-то выдающимися проявлениями лени, облегчившими жизнь?
Источник:
АНТИФИШКИ
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© Спартак Ахметов
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