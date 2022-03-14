Лень - двигатель прогресса: люди, которых посетили гениальные идеи

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Ленивые люди самые изобретательные. Когда лень что-то делать, они придумывают разные хитрости, чтобы не утруждать себя лишний раз. Человеческая смекалка и сообразительность с каждым разом поражают все больше и больше!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот реально гениальная идея