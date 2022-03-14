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Лень - двигатель прогресса: люди, которых посетили гениальные идеи

Лень - двигатель прогресса: люди, которых посетили гениальные идеи (16 фото)

Автор:
14 марта 2022 08:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гении   интересное   лень   подборка   прикол   фото   
2449
16

Ленивые люди самые изобретательные. Когда лень что-то делать, они придумывают разные хитрости, чтобы не утруждать себя лишний раз. Человеческая смекалка и сообразительность с каждым разом поражают все больше и больше!

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Источник:

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Метки: Юмор   гении   интересное   лень   подборка   прикол   фото   
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Касьян Пуздой 45 минут назад
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Max 7 минут назад
С мясорубкой опасный лайфхак. Ее крепление к столу можно довольно легко оторвать просто прокручивая мясо вручную одной рукой. А крутящий момент дрели 100% приведет к тому, что ее оторвет от стола. А дальше как карта ляжет - крутящаяся мясорубка может вылететь из патрона, а может расхерачить стол и все что на нем.
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4k
Mowgley 15 минут назад
Так себе.
Вот реально гениальная идея

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