25 примеров уморительных ложных брендов

Так уж получается, что индустрия создания ложных брендов, то есть все эти подпольные копирования известных названий и визуального стиля, является хоть и не почётной, но одновременно с этим безумно смешной. То, как люди меняют одну букву, создавая что-то «своё», что можно потом втихую продать на каком-нибудь рынке, порой рождает самые настоящие грешные шедевры.