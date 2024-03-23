FISHKINET
Сообщество Юмор 18594 поста • 3677 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
25 примеров уморительных ложных брендов

25 примеров уморительных ложных брендов

Автор:
23 марта 2024 09:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бренд   в мире   ложный бренд   обман   подборка   фантазия   фото   
1201
26

Так уж получается, что индустрия создания ложных брендов, то есть все эти подпольные копирования известных названий и визуального стиля, является хоть и не почётной, но одновременно с этим безумно смешной. То, как люди меняют одну букву, создавая что-то «своё», что можно потом втихую продать на каком-нибудь рынке, порой рождает самые настоящие грешные шедевры.

Да, все эти горе-поддельщики бьют по карману создателей оригинальных брендов и создают некачественный, а иногда даже вредоносный продукт, но что касается визуального оформления и нейминга — ну это же просто умора! Как можно таким не насладиться?

×
×

В названии заложено звукоподражание работе самого автомобиля: «Джуп-джуп».

«ХАМ»! Найдено на Aliexpress.

Обратите внимание на логотип!

Что переводится как «вид на горы». Потому и обложку поменяли на соответствующую. Качественная переработка бренда!

Nutella была от слова «орех», а это?

Проработала аж целых три часа в пульте от телевизора.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   бренд   в мире   ложный бренд   обман   подборка   фантазия   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
sedoisever 50 минут назад
Никогда не понимал этого. Большинство людей скорее купит кроссовки с неизвестным названием, чем ададис, абибас или ещё как...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
hairov Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3475 постов (3276 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

802137



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания
Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания
Свежая пища для ума: 30 случайных фактов обо всём на свете
Свежая пища для ума: 30 случайных фактов обо всём на свете
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта
Как фотографировать без фотоаппарата. Планшетный сканер Epson Perfection 1250. Сканография
Как фотографировать без фотоаппарата. Планшетный сканер Epson Perfection 1250. Сканография
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересно#аварии#интересное#Россия#история#Разное#Москва
#животные#машина#факты#Автовсячина#забавно#фильм#кот#съемка#подборка#Еда
#автомобили#Юмор#ДТП#в мире#авто аварии#кино#шоу бизнес#люди#собака#Индия
Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео) Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео) Крутые дизайнерские решения привычных предметов и вещей Крутые дизайнерские решения привычных предметов и вещей На этих фото происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите На этих фото происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите 17 случаев, когда арендованное жильё преподнесло сюрпризы 17 случаев, когда арендованное жильё преподнесло сюрпризы Ленивый и ещё ленивее: наглядные иллюстрации этой приятной черты личности Ленивый и ещё ленивее: наглядные иллюстрации этой приятной черты личности "Вот же свиньи!": люди, которые плевать хотели на приличия "Вот же свиньи!": люди, которые плевать хотели на приличия

На что жалуетесь?

Вернуться