25 примеров уморительных ложных брендов

Так уж получается, что индустрия создания ложных брендов, то есть все эти подпольные копирования известных названий и визуального стиля, является хоть и не почётной, но одновременно с этим безумно смешной. То, как люди меняют одну букву, создавая что-то «своё», что можно потом втихую продать на каком-нибудь рынке, порой рождает самые настоящие грешные шедевры.
Да, все эти горе-поддельщики бьют по карману создателей оригинальных брендов и создают некачественный, а иногда даже вредоносный продукт, но что касается визуального оформления и нейминга — ну это же просто умора! Как можно таким не насладиться?
В названии заложено звукоподражание работе самого автомобиля: «Джуп-джуп».
«ХАМ»! Найдено на Aliexpress.
Обратите внимание на логотип!
Что переводится как «вид на горы». Потому и обложку поменяли на соответствующую. Качественная переработка бренда!
Nutella была от слова «орех», а это?
Проработала аж целых три часа в пульте от телевизора.
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