17 шедевров маркетинга и рекламы

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Предлагаю для вас подборку настоящих шедевров рекламы и маркетинга. Не берусь их оценивать, но знаю одно: пройти мимо и не заметить их просто невозможно!
Чтобы товар купили, а в заведение зашли, нужно, чтобы эти товары и заведения клиенты для начала хотя бы заметили. Ради этого маркетологи трудятся не покладая рук.
Спасительный луч
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Без комплексов
Вот и как её теперь есть?
Пояснения мелким шрифтом
Удачное сочетание здания и названия
Хорошее соседство — залог успеха
Булоффек не желаете?
Брендинг на грани
Помощь пришла, откуда не ждали
Хрюкареку!
Без комментариев
Настоящая трагедия
Отличное сочетание вывески и нейминга
Помощь «алкаголикам»!
Всё логично
Правильные инвестиции
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