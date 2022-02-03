FISHKINET
Сообщество Юмор 13916 постов • 2813 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
17 шедевров маркетинга и рекламы

17 шедевров маркетинга и рекламы (18 фото)

Автор:
03 февраля 2022 08:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   креатив   маркетинг   подборка   фото   шедеврально   
1328
18

Предлагаю для вас подборку настоящих шедевров рекламы и маркетинга. Не берусь их оценивать, но знаю одно: пройти мимо и не заметить их просто невозможно!

Чтобы товар купили, а в заведение зашли, нужно, чтобы эти товары и заведения клиенты для начала хотя бы заметили. Ради этого маркетологи трудятся не покладая рук.


Спасительный луч

×
×

Без комплексов

Вот и как её теперь есть?

Пояснения мелким шрифтом

Удачное сочетание здания и названия

Хорошее соседство — залог успеха

NESCI

Вы точно знаете, что продаётся за этой дверью

Булоффек не желаете?

Брендинг на грани

Помощь пришла, откуда не ждали

Хрюкареку!

Без комментариев

Настоящая трагедия

Отличное сочетание вывески и нейминга

Помощь «алкаголикам»!

Всё логично

Правильные инвестиции

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   креатив   маркетинг   подборка   фото   шедеврально   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Самка Хорька 9 минут назад
Капец, ну хоть бы рекламу грамотно давали

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Красивая блогерша смыла макияж и возмутила подписчиков (5 фото) Красивая блогерша смыла макияж и возмутила подписчиков (5 фото) 15 примеров странного дизайна одежды, который вызывает у окружающих не восторг, а очень много вопросов 15 примеров странного дизайна одежды, который вызывает у окружающих не восторг, а очень много... Такую дичь могут творить только пьяные Такую дичь могут творить только пьяные 11 случаев, когда поспешные поступки становилась причиной забавных и досадных ситуаций 11 случаев, когда поспешные поступки становилась причиной забавных и досадных ситуаций 16 смекалистых мужей, которые удивляют жён своими выходками 16 смекалистых мужей, которые удивляют жён своими выходками Как&nbsp;девушки фотографируют своих парней и&nbsp;как&nbsp;парни - девушек Как девушки фотографируют своих парней и как парни - девушек
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

441424



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
46
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Наш СССР
5
530
Наш СССР
Набирающие популярность в сообществах
Как открыть больничный, если вы заболели?
2
4
Как открыть больничный, если вы заболели?
Почему двадцатилетним жизнь кажется прекрасной?
1
26
Почему двадцатилетним жизнь кажется прекрасной?
Красивая блогерша смыла макияж и возмутила подписчиков (5 фото)
Красивая блогерша смыла макияж и возмутила подписчиков (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#ватермарк#интересно#аварии#подборка#авто аварии#природа#Ynews#фейл#собака
#прикол#факты#история#дтп#люди#интересное#СССР#Разное#квартира#Россия
#фото#животные#полиция#кино#Приколы#автомобили#фотографии#неудача#девушки#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться