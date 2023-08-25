18 случаев, когда за покупку в интернете люди заплатили не только деньгами, но и испорченным настроением

На заре появления интернет-шопинга люди пугали друг друга рассказами о том, что закажешь одно, а придёт совсем другое, и выброшенные на ветер деньги уже никак не вернуть. Но времена идут, всё меняется.
Сейчас покупки в интернете — это часть жизни каждого активного пользователя сети. Однако и сейчас такая обидная неприятность вполне возможна. Мы собрали фото тех самых «везунчиков», которые остро почувствовали контраст между ожиданием от покупки и жёсткой реальностью.
Заказал игрушку куклу Чаки
Моя девушка просто хотела купить колготки
Это, конечно, не то, что хотела ваша девушка, но эти колготы могут пригодиться ей зимой.
Подушка для стула
— Вы смотрели размер? Я уверен, что эта подушка подойдёт к некоторым стульям, но не к этому. Да, изображение вводит в заблуждение, но вам стоило прочитать характеристики товара.
— Да, моя мама заказала подушку и не посмотрела размеры. Увидев это на своем стуле, я просто расхохоталась.
Рубашка или футболка с принтом рубашки?
Мой онлайн-шопинг полностью провалился
Ну почти
— Это жизнь…
— Вся жизнь — это алиэкспресс, а мы в ней пришедшие заказы.
Всегда проверяйте размер товара перед покупкой
Видимо, этой кастрюле и тёрке место в кукольном домике.
В описании было сказана, что эта игрушка крепкая. Она не прожила и двух часов
Трусы-боксеры легко превратились в штаны
Заказал маску человека-паука
Органайзер оказался настолько маленьким, что в него не влезает даже телефон
«Экстра длинные» гольфы, которые чуть прикрывают колени
Зато у вас теперь есть хорошие носки.
Снова пришёл не тот размер
— Девочка на первой фотографии невероятно маленькая.
— Или у этого парня огромные руки!
Мне хотя бы вернули деньги
Платье, которое моя мама заказала на случайном сайте
Никогда не заказывайте товары с плохими отзывами или вообще без них
Я ждала их 4 недели
Почему на них Коржик?!
Объясни свою маленькость
Это косметичка для муравьёв?
Источник:
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