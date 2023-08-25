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18 случаев, когда за покупку в интернете люди заплатили не только деньгами, но и испорченным настроением

18 случаев, когда за покупку в интернете люди заплатили не только деньгами, но и испорченным настроением

Автор:
25 августа 2023 11:19
Сообщество : Юмор
Метки: Вещи   Юмор   забавно   интернет   ожидание реальность   покупка   фото   
2296
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На заре появления интернет-шопинга люди пугали друг друга рассказами о том, что закажешь одно, а придёт совсем другое, и выброшенные на ветер деньги уже никак не вернуть. Но времена идут, всё меняется.

Сейчас покупки в интернете — это часть жизни каждого активного пользователя сети. Однако и сейчас такая обидная неприятность вполне возможна. Мы собрали фото тех самых «везунчиков», которые остро почувствовали контраст между ожиданием от покупки и жёсткой реальностью.


Заказал игрушку куклу Чаки

×
×

Моя девушка просто хотела купить колготки

Это, конечно, не то, что хотела ваша девушка, но эти колготы могут пригодиться ей зимой.


Подушка для стула

— Вы смотрели размер? Я уверен, что эта подушка подойдёт к некоторым стульям, но не к этому. Да, изображение вводит в заблуждение, но вам стоило прочитать характеристики товара.

— Да, моя мама заказала подушку и не посмотрела размеры. Увидев это на своем стуле, я просто расхохоталась.


Рубашка или футболка с принтом рубашки?


Мой онлайн-шопинг полностью провалился


Ну почти

— Это жизнь…

— Вся жизнь — это алиэкспресс, а мы в ней пришедшие заказы.


Всегда проверяйте размер товара перед покупкой

Видимо, этой кастрюле и тёрке место в кукольном домике.


В описании было сказана, что эта игрушка крепкая. Она не прожила и двух часов


Трусы-боксеры легко превратились в штаны


Заказал маску человека-паука


Органайзер оказался настолько маленьким, что в него не влезает даже телефон


«‎Экстра длинные» гольфы, которые чуть прикрывают колени

Зато у вас теперь есть хорошие носки.


Снова пришёл не тот размер

— Девочка на первой фотографии невероятно маленькая.

— Или у этого парня огромные руки!


Мне хотя бы вернули деньги


Платье, которое моя мама заказала на случайном сайте


Никогда не заказывайте товары с плохими отзывами или вообще без них

Я ждала их 4 недели

Почему на них Коржик?!


Объясни свою маленькость

Это косметичка для муравьёв?

Источник:

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Метки: Вещи   Юмор   забавно   интернет   ожидание реальность   покупка   фото   
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6  комментариев
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30k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Справа мужик по моему.
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38k
pypkyn 10 минут назад
У телки, что на главном фото красные штаны, как из сумки, с которой в Турцию ездили за тряпьём.
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438
София Час назад
У меня такой кошелёк для мелочи.
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