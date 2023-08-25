18 случаев, когда за покупку в интернете люди заплатили не только деньгами, но и испорченным настроением

— Вы смотрели размер? Я уверен, что эта подушка подойдёт к некоторым стульям, но не к этому. Да, изображение вводит в заблуждение, но вам стоило прочитать характеристики товара.

— Да, моя мама заказала подушку и не посмотрела размеры. Увидев это на своем стуле, я просто расхохоталась.

Рубашка или футболка с принтом рубашки?