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15 примеров рекламы уровня "боги маркетинга смешат мир"

15 примеров рекламы уровня "боги маркетинга смешат мир" (16 фото)

Автор:
04 марта 2022 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: Шедевр   Юмор   забавно   креатив   маркетинг   прикол   фото   
3651
16

Реклама она такая...реклама. Но не надо забывать, что прежде всего, реклама есть произведение рук человеческих. Или не рук, а чего-то еще. В общем, смотрите, смейтесь и сами решайте.

"Бизнес без рекламы, как дитя без мамы" - это знают все. Но когда за продвижение товара на рынок берутся люди, чьи креативные способности находятся где-то вне нашей реальности, не знаешь смеяться или плакать. Мы собрали для вас примеры работ настоящих "богов маркетинга".


Аппарат по продаже зелени

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Шеф-повар Ганнибал Лектер

Следуй за кроликом

Предновогодняя реклама бани в Челябинске

У Петербургской пивоварни свой особенный маскот

Купила «Чёкупилу»

Питерский нейминг

Но это же уже будет не ёжик…

Мне, пожалуйста, с посыпкой из слёз

Хм…

Мне нужны твои хлебные корки, вода и брожение

Мать… рыбов?

Маркетинг из глубинки

В Словакии изобрели собственную вакцину

Вот это поэзия!

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Метки: Шедевр   Юмор   забавно   креатив   маркетинг   прикол   фото   

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7  комментариев
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−24
449
partners74 уси пупуси 3 часа назад
тебе же сказали уже-ПОШЕЛ НА Х,У,Й, не понимаешь-отсоси сам себе
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30k
Юр21 2 часа назад
Вот ёжика сильно жалко, садюги какие то...
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Комментарий удален
−24
1k
!ГЕНнадий 3 часа назад
без коментов - скучно..
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55
Василий Муковоз 4 часа назад
В "Молчании Ягнят" забавно с креативом, но грустно с сан эпидемиологией.
Мусорный контейнер должен располагаться на расстоянии 25 метров от окна здания.
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