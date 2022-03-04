15 примеров рекламы уровня "боги маркетинга смешат мир"

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Реклама она такая...реклама. Но не надо забывать, что прежде всего, реклама есть произведение рук человеческих. Или не рук, а чего-то еще. В общем, смотрите, смейтесь и сами решайте.
"Бизнес без рекламы, как дитя без мамы" - это знают все. Но когда за продвижение товара на рынок берутся люди, чьи креативные способности находятся где-то вне нашей реальности, не знаешь смеяться или плакать. Мы собрали для вас примеры работ настоящих "богов маркетинга".
Аппарат по продаже зелени
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Шеф-повар Ганнибал Лектер
Следуй за кроликом
Предновогодняя реклама бани в Челябинске
У Петербургской пивоварни свой особенный маскот
Купила «Чёкупилу»
Питерский нейминг
Но это же уже будет не ёжик…
Мне, пожалуйста, с посыпкой из слёз
Хм…
Мне нужны твои хлебные корки, вода и брожение
Мать… рыбов?
Маркетинг из глубинки
В Словакии изобрели собственную вакцину
Вот это поэзия!
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Мусорный контейнер должен располагаться на расстоянии 25 метров от окна здания.