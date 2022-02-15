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Предметы, которые удачно притворились чем-то иным

Предметы, которые удачно притворились чем-то иным (16 фото)

Автор:
15 февраля 2022 09:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Предметы   Юмор   вещи   забавно   прикол   фото   
1707
16

Забавная подборка предметов, которые пытаются выдать себя за совсем другие вещи.

Иногда, чтобы захотелось есть, достаточно посмотреть на что-то очень аппетитное. И мы собрали для вас как раз такие фотографии, но подвох в них всё же есть. Ведь объекты на них только выглядят вкусняшками, на самом деле пробовать их не стоит, это может быть даже опасно. Поэтому просто смотрите на то, как ловко несъедобные предметы притворяются съедобными.


На дереве выросли оладушки со взбитыми сливками

×
×

Это куриные крылышки?

Киви-котиви

Нет, это не апельсиновый сок, а чистящее средство

Когда хотел джин, а получил гель для душа

Жабка притворяется жареной курицей

Нитки или говяжий фарш?

Не желаете томатного супчика?

Так выглядит грязная вода в бойлере.


Когда стакан с лабораторными отходами похож на колу

Несъедобный ростбиф

Целый контейнер мороженого!

На самом деле это база для мыла.


Аппетитные пепперони

На самом деле это брикеты для растопки.


Каменное мясо

Жабки или мармеладки?

Меховой хлебушек

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Метки: Предметы   Юмор   вещи   забавно   прикол   фото   
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!ГЕНнадий Час назад
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turyst 2 минуты назад
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turyst 11 минут назад
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Вадим В. Новоженов Полчаса назад
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Михаил Сметанкин 44 минуты назад
Автор, сходи к окулисту )))
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