Предметы, которые удачно притворились чем-то иным

1707
16
Забавная подборка предметов, которые пытаются выдать себя за совсем другие вещи.
Иногда, чтобы захотелось есть, достаточно посмотреть на что-то очень аппетитное. И мы собрали для вас как раз такие фотографии, но подвох в них всё же есть. Ведь объекты на них только выглядят вкусняшками, на самом деле пробовать их не стоит, это может быть даже опасно. Поэтому просто смотрите на то, как ловко несъедобные предметы притворяются съедобными.
На дереве выросли оладушки со взбитыми сливками
×
×
Это куриные крылышки?
Киви-котиви
Нет, это не апельсиновый сок, а чистящее средство
Когда хотел джин, а получил гель для душа
Жабка притворяется жареной курицей
Нитки или говяжий фарш?
Не желаете томатного супчика?
Так выглядит грязная вода в бойлере.
Когда стакан с лабораторными отходами похож на колу
Несъедобный ростбиф
Целый контейнер мороженого!
На самом деле это база для мыла.
Аппетитные пепперони
На самом деле это брикеты для растопки.
Каменное мясо
Жабки или мармеладки?
Меховой хлебушек
Источник:
Ссылки по теме:
- Кадры с танцующим Томом Харди превратились в очень смешной мем
- Производители одежды добавили вещам прикольные детали
- 15 примеров странного дизайна одежды, который вызывает у окружающих не восторг, а очень много вопросов
- Реклама vs реальность: насколько ситуация на экране далека от происходящего в жизни
- 10 русских выражений, которые сводят с ума иностранцев
26
Понравилось26
Новости партнёров