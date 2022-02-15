Предметы, которые удачно притворились чем-то иным

Иногда, чтобы захотелось есть, достаточно посмотреть на что-то очень аппетитное. И мы собрали для вас как раз такие фотографии, но подвох в них всё же есть. Ведь объекты на них только выглядят вкусняшками, на самом деле пробовать их не стоит, это может быть даже опасно. Поэтому просто смотрите на то, как ловко несъедобные предметы притворяются съедобными.

На дереве выросли оладушки со взбитыми сливками