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Отбеливатель не только хорошо выводит пятна, но и отлично украшает вещи

Отбеливатель не только хорошо выводит пятна, но и отлично украшает вещи

Автор:
24 ноября 2022 09:50
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вещи   забавно   идея   креатив   отбеливатель   украшение   фото   
282
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Каждый раз, когда мы видим пятно на наших вещах, то скорее хватаем отбеливатель и его застирываем. Но кто-то тянется за этим чудо-средством не только для того, чтобы избавиться от въевшихся пятен.

Находятся и такие, для кого отбеливатель становится красками, которыми художники-алхимики старательно разрисовывают свои вещички. В результате, на старых футболках и скучных чёрненьких платьях появляются уникальные рисунки и эффектные узоры. А их довольные обладатели ещё раз напоминают всем нам, что для творчества все средства хороши, даже если это просто отбеливатель.


Впечатляющий принт на выбеленной футболке


Платье с розой


«Винтажные джинсы, которые я сама украсила при помощи отбеливателя»


«Друзья носят некоторые мои экспериментальные выбеленные футболки»


Нарисованный от руки и местами выбеленный череп на фиолетовых джинсах


«Моя первая попытка рисовать на вещах отбеливателем»

И первый блин оказался точно не комом! Результат первой работы вышел просто бомбический. Вот бы у всех первые попытки в каком-либо деле тоже не заканчивались провалом.


Преображение старых джоггеров


«Просто классная куртка, которую я когда-то давно сделал себе сам»

А вы помните, что ещё во времена СССР люди «варили» джинсы, использую Белизну? Тогда такие вещи считались очень модными, и получались они точь-в-точь как эта куртка.


Футболка с принтом в виде отбеленного папоротника

«Я отбелила несколько вещей на осень, и пока эта рубашка — мой фаворит»

Осьминог на целую штанину

Отбеливатель + трафарет = новая толстовка в вашем гардеробе

«Разукрашиваю старые куртки отбеливающим порошком»

Давать второй шанс старым вещам — отличнейшая идея. Так вы не только создаёте что-то новое и неповторимое, но и показываете всем пример, что безотходное производство возможно почти во всех случаях.


А вот ещё одна работа от новичка, который поселил на своей футболке морду волка

Одно случайное пятно на ткани привело к появлению абсолютно нового платья

«Куртки, которые я делаю, вооружившись красками для ткани и отбеливателем»

Источник:

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Метки: Вещи   забавно   идея   креатив   отбеливатель   украшение   фото   
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3  комментария
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28k
Levyathan 54 минуты назад
Помню, еще в те времена, когда джинсы варили, пришла мне идея, прошелся кисточкой с отбеливателем по двойным швам джинсовой куртки. Получилось очень здорово.
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4k
TPECKOED Минуту назад
Когда в армии служил, тоже хлоркой рисовали. Номер военного билета на внутренней стороне "формы одежды", сапогов, шапок, ремней.
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16k
сеньор Леонсио 23 минуты назад
Черти и грибы,чем вдохновлялись,и под чем "творили"!
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