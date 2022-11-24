Отбеливатель не только хорошо выводит пятна, но и отлично украшает вещи

Каждый раз, когда мы видим пятно на наших вещах, то скорее хватаем отбеливатель и его застирываем. Но кто-то тянется за этим чудо-средством не только для того, чтобы избавиться от въевшихся пятен.
Находятся и такие, для кого отбеливатель становится красками, которыми художники-алхимики старательно разрисовывают свои вещички. В результате, на старых футболках и скучных чёрненьких платьях появляются уникальные рисунки и эффектные узоры. А их довольные обладатели ещё раз напоминают всем нам, что для творчества все средства хороши, даже если это просто отбеливатель.
Впечатляющий принт на выбеленной футболке
Платье с розой
«Винтажные джинсы, которые я сама украсила при помощи отбеливателя»
«Друзья носят некоторые мои экспериментальные выбеленные футболки»
Нарисованный от руки и местами выбеленный череп на фиолетовых джинсах
«Моя первая попытка рисовать на вещах отбеливателем»
И первый блин оказался точно не комом! Результат первой работы вышел просто бомбический. Вот бы у всех первые попытки в каком-либо деле тоже не заканчивались провалом.
Преображение старых джоггеров
«Просто классная куртка, которую я когда-то давно сделал себе сам»
А вы помните, что ещё во времена СССР люди «варили» джинсы, использую Белизну? Тогда такие вещи считались очень модными, и получались они точь-в-точь как эта куртка.
Футболка с принтом в виде отбеленного папоротника
«Я отбелила несколько вещей на осень, и пока эта рубашка — мой фаворит»
Осьминог на целую штанину
Отбеливатель + трафарет = новая толстовка в вашем гардеробе
«Разукрашиваю старые куртки отбеливающим порошком»
Давать второй шанс старым вещам — отличнейшая идея. Так вы не только создаёте что-то новое и неповторимое, но и показываете всем пример, что безотходное производство возможно почти во всех случаях.
А вот ещё одна работа от новичка, который поселил на своей футболке морду волка
Одно случайное пятно на ткани привело к появлению абсолютно нового платья
«Куртки, которые я делаю, вооружившись красками для ткани и отбеливателем»
Источник:
АНТИФИШКИ
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