Отбеливатель не только хорошо выводит пятна, но и отлично украшает вещи

Находятся и такие, для кого отбеливатель становится красками, которыми художники-алхимики старательно разрисовывают свои вещички. В результате, на старых футболках и скучных чёрненьких платьях появляются уникальные рисунки и эффектные узоры. А их довольные обладатели ещё раз напоминают всем нам, что для творчества все средства хороши, даже если это просто отбеливатель.

Впечатляющий принт на выбеленной футболке